Páter na Prague Pride zaskočil věřící. Mše sloužit nesmí, ujistilo arcibiskupství

PRAHA Součástí festivalu Prague Pride tematizující identitu leseb a gayů je také bohoslužba. Na pražské arcibiskupství už se tak od věřících snesla řada otázek, zda má s festivalem něco společného. Arcibiskupství reagovalo, že se do festivalu nezapojuje a že katolické mše součástí akce být nemohou. Jeden z dotyčných duchovních prý ani nemá právo se na bohoslužbě podílet.

„Pražské arcibiskupství se pochodu Prague Pride neúčastní a církevní modlitby a katolické bohoslužby nemohou být součástí této akce,“ tlumočil oficiální stanovisko arcibiskupství jeho mluvčí Stanislav Zeman. Mše přitom završí nadcházející neděli program festivalu, jenž odstartoval uplynulé pondělí. Akce zahrnuje přednášky, besedy či promítání filmů, jeho nejvýraznější složku pak představuje sobotní karnevalový průvod Prahou.



Distance pražského arcibiskupství je pochopitelná. Jde o klíčovou část české katolické církve, jejíž věrouka mimo jiné hluboce ctí tradiční spojení muže a ženy. Úřad primase českého Dominika Duky desítkám otázek věřících v souvislosti s možnou účastí na festivalu čelil v důsledku tak trochu zbytečně. Plánovaná nedělní bohoslužba totiž není katolická.

„Ekumenická bohoslužba pro účastníky Prague Pride se uskuteční v neděli 13. srpna a bude jí předsedat biskup Církve československé husitské Filip Michael Štojdl,“ informovala server Lidovky.cz mluvčí festivalu Bohdana Rambousková. Přídomek ekumenický znamená propojující církve, kterých je v České republice několik desítek. Jinými slovy takovou bohoslužbu tvoří jiné náležitosti než katolickou, i když může zahrnovat některé její prvky.

Nicméně arcibiskupství přesto poukázalo na jednu problematickou otázku, jež v souvislosti s chystanou mší vyvstala. Na bohoslužbě by se měl vedle biskupa Štojdla podílet mimo jiné i duchovní Pio Oláh, který v minulosti náležel mezi dominikány sdružené v Řádu bratří kazatelů. Oláh však podle arcibiskupství už více než rok nemá pravomoc k tomu, aby mše sloužil.

Oláh odslouží mši pro LBGT věřící i po Prague Pride

„Zda bude páter Oláh sloužit mši, je otázka na něj, nikoli na arcibiskupství. To jen upozornilo, že mše sloužit nemůže,“ řekl serveru Lidovky.cz ředitel tiskového střediska Dukova úřadu Milan Badal. Nicméně neexistuje nástroj, jenž by Oláhovi ve vystoupení na mši zabránil. Oficiální možnost aktivně se zapojit do vysluhování bohoslužby mu uzmul představený řádu Benedikt Mohelník.



Ten okolnosti svého rozhodnutí pro server Lidovky.cz rozvádět nechtěl. Příběh kolem Oláha vnímá jako příliš osobní, než aby ho rozebíral veřejně. „Každá taková záležitost není prosta osobní a svým způsobem bolestné roviny. Nemyslím, že by bylo potřeba ji probírat v médiích,“ sdělil Mohelník. Samotného Oláha se serveru Lidovky.cz zastihnout nepodařilo. Nicméně tento duchovní se od komunity dominikánů loni v březnu oddělil, nepobývá s nimi.

Pro pátera Oláha se přitom tematika lidí s menšinovou sexuální orientací neuzavře s koncem festivalu PraguePride. Předposlední neděli v srpnu, tedy týden po uplynutí akce, v objektu organizace Život 90 na Starém Městě povede mši výslovně určenou pro sexuální minority. „Jsem přesvědčen, že se jedná o Bohu milou akci, ku prospěchu LGBT věřících,“ vyjádřil se na svém profilu na sociální síti Facebook. Podle jeho přesvědčení je nutné, aby duchovní v práci s věřícími nepřehlíželi právě ty s menšinovou sexuální preferencí.



V souvislosti s festivalem Prague Pride už se přitom jedna mše celebrovala, ačkoliv nebyla přímou součástí programu. Bohoslužba se uskutečnila uplynulou neděli v kostele Českobratrské církve evangelické u Martina ve zdi poblíž Národní třídy. „Kázal zde farář zmíněné církve Mikuláš Vymětal, který je touto církví ustanoven jako farář pro menšiny,“ poznamenala mluvčí festivalu Rambousková.