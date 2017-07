Patnáct minut slávy pro české houby v New Yorku

NEW YORK „Mně to připomíná film Nejistá sezona. Tam bylo taky málo času, a zkusili si proto jenom nástupy. A pak už jenom nastupovali,“ glosuje ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec (ANO). Bylo pondělní odpoledne a celá česká delegace se sešla v zasedací místnosti newyorského generálního konzulátu. Protože v úterý v poledne nastala chvíle, kdy měla Česká republika přesně patnáct minut na to, aby celému světu sdělila, jak se ke svému okolí chová s­ ohledem na to, aby tu něco zbylo i­ pro příští generace. „Zapínám stopky,“ oznamuje velvyslankyně při OSN Marie Chatardová. Nácvik na patnáct minut slávy začíná.

Na improvizaci nakonec stejně došlo, hodinu předtím, než měla v sále sídla OSN vystupovat česká delegace, vyhnala všechny účastníky z areálu evakuace kvůli kouři v jedné z budov. Jediným důsledkem byl naštěstí pouze skluz v­ programu a delegáti i­ s­ hosty mohli zpět do sálu. Připomínal Noemovu archu, v jedné místnosti se sešli zástupci nejrůznějších národů, od Pobřeží slonoviny přes Velkou Británii až po Turecko nebo Saúdskou Arábii. Příměr k arše sedí i v jiném ohledu. Důvodem newyorské sešlosti bylo, aby loď jménem Země ujela před sebezáhubou.



Pro Českou republiku bylo úterní poledne důležité také proto, že na konci července se země oficiálně ujme předsednictví Hospodářské a sociální rady, třetího nejvýznamnějšího orgánu OSN, který také politické fórum pořádal. Funkce se zhostí právě Chatardová. Takovou příležitost měla republika naposledy před dvaceti lety a dává jí to možnost, aby se s ­tématem slušného chování k planetě výrazně spojila. Námětem politického fóra, na které česká delegace vyrazila, i jednou z ­hlavních obsahových náplní zmíněné rady jsou cíle udržitelného rozvoje.

Politik se o svůj čas podělil

Ambicí Česka je, aby se stalo „ambasadorem změny, o níž se rozhoduje teď“, jak v přiděleném čase sdělil delegátům z celého světa Robin Dufek, obchodní ředitel české firmy JRK BioWaste Management, která podniká v oblasti chytrého zpracování odpadků. Recyklaci pojímá jako hru s ­odměnou, v ­mnohých obcích díky tomu zvýšili podíl třídění až o ­90 procent. V ­delegaci zastupoval byznysový sektor, Brabec vládní a ­třetím do party byla jediná Češka s­ titulem miss world Taťána Gregor Kuchařová.

Velká diskuse při přípravě se točila kolem toho, oč nakonec posluchači při vystoupení přišli. Když ministr líčil, že třetinu republiky tvoří lesy a že do zeleně Češi ve volném čase rádi směřují, výčet venkovních aktivit v původním návrhu zakončovala slavná věta Johna Lennona, že do mechu národních parků se chodí také „provozovat láska, nikoli válka“.

Láska musela ustoupit sběru hub. Aby Češi nevyzněli jako příliš velcí volnomyšlenkáři a také coby ústupek konzervativnějším Jordáncům, kteří měli svých patnáct minut po české trojici. I ­když pořád panovala nervozita, aby to nevypadalo, že člen české vlády vyráží s košíkem do lesa na lysohlávky. Houby ale zaujaly, zvláště zástupce států, kteří jsou s­ tímto českým koníčkem obeznámeni. Nejočividněji zmínka rozveselila delegáta z Ruska. Při „premiéře“ už šly žerty stranou, málokterý národ je ostatně plně schopný nepořezat se o ostré hrany ironického českého humoru. Coby vlajkovou loď si Česká republika vybrala téma participace. Proto také to složení delegace, které demonstruje, že sama vláda nic nezmůže, když to všem ostatním bude jedno. Zapojení veřejnosti, nevládních partnerů a­ byznysu není vlastně cílem samo o ­sobě, ale jeho prostřednictvím se lépe podaří naplnit všechny další závazky.