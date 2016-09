JAKARTA Indonéské úřady pátrají po několika stovkách turistů poté, co sopka Barujari na ostrově Lombok vychrlila do ovzduší mohutné sloupce popela. Evakuováno bylo více než 1100 dalších turistů. Podle agentury AP to dnes oznámil úřad pro přírodní katastrofy.

Probouzí se islandská sopka Katla? Seismologové naměřili nejsilnější zemětřesení Vulkán začal nečekaně soptit v úterý odpoledne a zavinil několikahodinové zpoždění letů z letišť na Lomboku a na blízkém ostrově Bali. Mračno popela vystoupalo do výšky zhruba dvou kilometrů.

Mluvčí úřadu pro přírodní katastrofy Sutopo Purwo Nugroho sdělil, že na 400 zahraničních a indonéských turistů podnikalo výstup na Barujari. „Stále pátráme po 389 převážně zahraničních turistech, abychom zjistili, v jakém jsou stavu, a abychom je rychle evakuovali,“ uvedl. Zatím nejsou žádné zprávy o tom, že by si erupce popela vyžádala nějaké oběti.