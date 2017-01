Pátrání po ztracené dívce pokračuje. Co je zatím známo?

Kdy dívka zmizela?

Policie po dívce pátrá od středečního podvečera, kdy její zmizení oznámila matka. Policie předpokládá, že dívka byla doma ještě ve středu kolem páté hodiny ráno. Usuzuje z toho, že dítě mělo v době odchodu matky do práce doma oblečení, boty a věci do školy. „Vycházíme z toho, že mezi 5:00 a 6:00 je aktivita na sociální síti, kde si myslíme, že tu aktivitu vyvíjela ona,“ doplnila policie. Do školy, která je chůzí od jejího domova vzdálená 400 metrů, ale ve středu nedošla. Její telefon je nedostupný.

Kdo po dívce pátrá?

Zmizení dívky vyšetřuje speciální pracovní tým, na lince 158 kriminalisté zřídili speciální call centrum. Zde policie obdržela už přes 60 telefonátů. Žádný zatím, ale nevedl k nalezení dívky. Podle krajské policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové čítá speciálně vytvořený tým asi dvě desítky kriminalistů.

Do hledání ztracené školačky Michaely Patricie Muzikářové z Ústí nad Labem se zapojili i strážníci a dobrovolníci. „Pátrání probíhá stále ve stejném rozsahu a se stejnou intenzitou jako v předchozích dnech,“ dodala policie.

Policie žádá o záznamy domů a aut z okolí bydliště dívky v ústecké čtvrti Klíše. Kriminalisté rozšířili i časový úsek, který prověřují. „Jde nám zejména o lokalitu ulice České mládeže, Hvězda, směr Střížovický vrch, směr Ovčí vrch. Zajímají nás videozáznamy, které byly pořízeny od 10. ledna, tedy úterý od 14:00, do ranních hodin 11. ledna 8:00. Určitě nás zajímá okruh několika kilometrů,“ řekl vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie Charvát.



Kde probíhá pátrání?

Policie hledala dívku u rodiny, kamarádů, ve zdravotnických zařízeních, prověřuje také záznamy z kamerového systému.



Strážníci městské policie již třetím dnem prohledávají prázdné domy, opuštěné zahradní chatky a místa, kde se zdržují bezdomovci. Strážníci prohledali i okolí místa bydliště školačky a další prostory. „Akce budou pokračovat i v dalších dnech, a to až do odvolání,“ uvedla policie.



Podle svědků prohledávali dům v ulici Na Vlnovce, kde dívka žila, kriminalisté v bílých kombinézách. Sklepy prošli psovodi se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání lidí. „V domě probíhá důkladnější prohlídka. Jedná se o standardní postup. Dívku se stále nepodařilo nalézt,“ řekla pro server Novinky.cz policejní mluvčí Alena Bartošová.

Jaké byly poměry v dívčině rodině?

Dívka žije podle policie v neúplné rodině s matkou v ústecké čtvrti Klíše. Navštěvuje šestou třídu nedaleké základní školy. Podle policistů neměla důvod z domova odejít a ani to nikdy předtím neudělala. Podle Blesku se s otcem nevídala od dívčiných dvou let. Ten se prý o unesení dozvěděl až od policie.



Jaké jsou policejní verze?

„Vidíme jako velmi pravděpodobné, že se mohla stát obětí závažného trestného činu. To je první varianta. Druhá varianta je, že odešla z domova dobrovolně. Obě tyto varianty jsou v současné době rovnocenné. Obě je prověřujeme a zatím nemáme informace o tom, že bychom jedné z těch variant mohli dát přednost,“ řekl náměstek ředitele Policie ČR Ústeckého kraje Zbyněk Dvořák.