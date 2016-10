Staré hity i novinky z posledního alba. Paul Simon si pro zahájení turné vybral Prahu

Simon bude po Česku koncertovat v Německu, Švédsku, Norsku, Dánsku, Nizozemsku, Belgii, Británii, Francii, Švýcarsku, Španělsku a Irsku, kde turné 21. listopadu zakončí.



Na letošních vystoupeních ve Spojených státech hrál Simon z písní známých z jeho spolupráce s Garfunkelem například hity El Condor Pasa (If I Could), Homeward Bound, The Boxer nebo The Sound of Silence. Ze své nejúspěšnější sólové desky Graceland nabídl Simon na předchozích koncertech písně Diamonds on the Soles of Her Shoes, I Know What I Know, That Was Your Mother či The Boy in the Bubble. Nové album budou pravděpodobně vedle titulní skladby reprezentovat písně The Werewolf a Wristband.

Dvanáctinásobný držitel Grammy vystoupil v Praze v roce 1991 na letenském stadionu Sparty. Loni se měl v pražské O2 areně uskutečnit koncert Simona a Stinga v rámci jejich společného turné On Stage Together. Byl však zrušen, důvodem bylo podle pořadatelů Stingovo náhlé onemocnění.