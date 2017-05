KAMBERSKÝ: Pekingská dohoda. Lze čekat, že řešením vládní krize bude kompromis

Jenže Miloš Zeman to zřejmě bezodkladně neudělá. Ostatně má po ruce precedent. Před šesti lety odmítl Václav Klaus odvolat Josefa Dobeše a Radka Johna s tím, že chce znát další kroky. Neodmítl odvolání v principu, ale nekonal bezodkladně. Premiér nakonec po dohodě celé koalice svůj návrh stáhl a Dobeš i John v křeslech zůstali.



Pokud by se ministerský předseda obrátil na Ústavní soud, je takřka jisté, že by nakonec prezident musel Andreje Babiše odvolat. Což by bylo řešení pro oba nepříjemné, proto lze čekat nějakou pro všechny strany se skřípěním zubů přijatelnou dohodu. Takový pakt se bude péci v Pekingu a i tentokrát tam budou asistovat jiné mocnosti.

Jen místo Anglie a Francie to bude třeba jedna nizozemská a jedna česko-slovenská finanční skupina.