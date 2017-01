Schůzka Bureše s advokátem Pokorným měla dohru u ministra Pelikána. Výsledek tají

Když se LN snažily zjistit, co se na ministerstvu odehrálo, šéf české justice Pelikán se rozhodl otázky ignorovat. Na embargo narazila redakce také v případě Pelikánovy tiskové mluvčí. A odmlčel se i šéf vrchního soudu Jaroslav Bureš.

Ještě předminulý týden přitom ministr Pelikán kvůli „rande“ šéfa soudu s advokátem v luxusní pražské restauraci neskrýval rozčarování: „Informace o této schůzce mě znepokojila. Pana předsedu Bureše jsem pozval na osobní setkání.“ Nyní se k tomu ale nechce vyjadřovat. Burešovu schůzku kritizovali i tři bývalí ministři spravedlnosti: Jiří Pospíšil, Marie Benešová a Helena Válková. Podle nich tím ohrožuje důvěru v nezávislost soudní moci.

U jeho soudu končí prakticky většina velkých kauz v Čechách. Bureš prošel i politikou. Ve vládě Miloše Zemana byl ministrem spravedlnosti. Coby kandidát ČSSD se zúčastnil prezidentských voleb v roce 2003, ale neuspěl.

Kvůli svým společenským konexím přitom nebyl šéf soudu Bureš u ministra Pelikána poprvé. Už předloni informoval web Neovlivní.cz, že se Bureš vypravil na večírek advokátní kanceláře bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce. Na ni zavítali například manželé Nečasovi i jejich advokát Eduard Bruna či exšéf vrchního státního zastupitelství Vlastimil Rampula, který nyní hájí lobbistu Iva Rittiga.

První varování

„Soudce vždy musí dbát na svou pověst, na to, aby byl ve společnosti vzorem a aby jeho nestrannost byla nezpochybnitelná,“ prohlásila tehdy ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Vadilo jí, že kauzy některých protagonistů večírku mohou skončit na stole Burešova soudu.

Její nástupce Pelikán si kvůli tomu Bureše pozval na kobereček, a zvažoval dokonce podání kárné žaloby. Spor skončil domluvou. „Záležitost jsem nechal prověřit příslušným odborem ministerstva spravedlnosti. Sešel jsem se osobně i s panem předsedou Burešem, který uznal svou chybu a slíbil, že už se to příště nestane. To považuji za dostatečné,“ uzavřel to tehdy ministr Pelikán.

O dva roky později se situace opakuje. Opět podivné „rande“ a pohovor s ministrem. Rozdíl je pouze v tom, že tentokrát výsledek pohovoru obě strany neznámo proč úzkostlivě tají.