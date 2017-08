Pelikán trvá na tom, že policie chtěla žádostí o stíhání Babiše ovlivnit volby

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) trvá na svém vyjádření z týdeníku Respekt, že jedinou motivací žádosti policie o vydání poslanců ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání může být ovlivnění podzimních sněmovních voleb. Při jednání sněmovního ústavně právního výboru připustil, že svými slovy nepřispěl k politické kultuře v Česku. Hájil se však mimo jiné tím, že se jiné strany v minulosti chovaly hůř a dopouštěly se závažnějších výroků.

Pelikán namítal, že ODS od razie na Úřadu vlády v roce 2013 mluví o policii jen jako o partě policejních plukovníků. „Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek pak rovnou volal vyšetřovateli v případě, který se týkal jeho stranické kolegyně,“ odkázal Pelikán na případ stíhání Vlasty Parkanové. Připustil, že svým rozhovorem neposunul politickou kulturu směrem vzhůru. „Ale není to tak, že bych tím rozhovorem spáchal něco děsivého,“ uvedl.



Ministr trvá na tom, že svými slovy nepoškodil policisty. „Já nehovořil o tisících policistech, právním státu. Já mám plnou důvěru v právní stát,“ řekl poslancům. Vysvětlil, že hovořil o konkrétním úkonu konkrétního policisty. Podle Pelikána je jisté, že oba poslanci nebudou obžalováni do voleb a bude nutné o jejich vydání po volbách žádat znovu, pokud obhájí mandát. „Na svém závěru (že policii motivovalo ovlivnění voleb) si proto dovoluji setrvat,“ konstatoval.

Pelikán minulý týden Respektu řekl, že policie nemohla mít žádný rozumný důvod, aby žádala o zbavení imunity právě nyní. „Já nepotřebuju žádná další fakta, krom toho, že policie to udělala po roce a půl vyšetřování před volbami,“ řekl. Pelikán následně se zveřejněním rozhovoru nesouhlasil. V magazínu doplnil poznámku, že vyjádřil své osobní názory, za kterými si stojí, ale neměl by je prohlašovat ve své současné funkci.

Iniciátor dnešní schůze výboru poslanec Jan Farský (STAN, za TOP 09) řekl, že v rozhovoru bylo několik alarmujících momentů. „Dodnes si nejsem jistý, jestli si pan ministr uvědomuje, do jakého postavení orgány činné v trestním řízení dostal, je to živý případ,“ uvedl Farský. Pelikánovo vyjádření podle něj podrývá právní stát a důvěru v justici. Farský by očekával vysvětlení, omluvu nebo odchod ministra. Pelikána vyzval, ať předloží kalendář, kdy lze podle jeho názoru kauzy politiků řešit.

Policie žádá Sněmovnu o souhlas s vydáním Babiše a Faltýnka v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. O jejich vydání bude dnes jednat mandátový a imunitní výbor. Jeho místopředseda Martin Plíšek (TOP 09) řekl, že činnost poslanců výboru ohledně žádosti o vydání obou poslanců je nadstandardní. Pelikánovy výroky označil za vážné, nepřijatelné a nehorázné. „Nejsou opřeny o žádný konkrétní důkaz. Když je činí právník, měl by ty věci doložit, omluvit se, nebo odstoupit,“ řekl.