Peltův advokát: Soudní řízení nebylo spravedlivé, rovnost nebyla dána

„Rovnost stran ve věci vazebního řízení nebyla dána. Soud a státní zástupce měli k dispozici odposlechy, ke kterým jsme se my nemohli vyjádřit. Jako obhajoba k nim ani nemáme přístup,“ řekl Šerák pro iSportTV. „Domnívám se, že když soud argumentuje nějakým důkazem, tak by obhajoba měla mít právo se s ním seznámit, aby ho mohla rozporovat a vyjádřit se. Bylo nám to odmítnuto na policii. Také státní zástupce požádal o to, aby nám nebylo dovoleno nahlédnout do spisu,“ dodal.



„Trpělivě jsem poslouchal odůvodnění paní soudkyně. Docela mě to překvapilo. Řekla krásnou věc, která nepatří do soudní síně. Jako důvod totiž uvedla, že pan Pelta je vlivný a mocný. To mě překvapilo. S něčím takovým jsem se ještě nesetkal,“ popsal Šerák průběh jednání.

Šéf českého fotbalu je stíhán za zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle vyšetřovatelů naváděl dosavadní náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou a bývalého šéfa ministerského odboru Zdeňka Břízu k tomu, jak nakládat s dotacemi pro sport.

Soud na něj uvalil vazbu kvůli obavě, aby neovlivňoval dosud nevyslechnuté svědky a neopakoval trestnou činnost. „Soud návrhu plně vyhověl. Odmítl jakékoli záruky, slib obviněného spolupracovat s probačním pracovníkem a odmítl i peněžitou kauci, která byla nabídnuta,“ uvedl Šerák. „Na místě jsme podali stížnost. Pana Peltu odvezli do vazební věznice na Ruzyň,“ dodal.

Ve vazbě podle něj zůstane Pelta minimálně dva až tři týdny, než městský soud v Praze projedná stížnost. Zatím není jasné, zda se stihne zapojit do valné hromady FAČR, kde měl 2. června obhajovat post předsedy. Ani zda z vazby bude moci do 12. května podat přihlášku do voleb. „Směrem k valné hromadě nemám informace,“ uvedl Šerák.

Pelta podle něj vzal rozhodnutí soudu statečně. „Nezhroutil se z toho. Bere to obdivuhodně statečně. Ale není to proto, že by to očekával. Hájí se tím, že se ničeho nedopustil a že je nevinný,“ řekl Peltův obhájce. „Vazba pro vývoj vyšetřování neznamená nic. Je to jen pro pana Peltu společensky špatná záležitost. My se budeme v rámci obhajoby snažit, aby byl obvinění zbaven,“ dodal.