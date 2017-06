Penzisté si od příštího roku polepší o 500 korun. Bude vyšší valorizace

Změny přinese důchodová novela, kterou Senát hladce a podle očekávání v závěru červnové schůze schválil. Novelu má ještě podepsat prezident.



Důchody by se měly zvyšovat o polovinu místo nynější třetiny růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Tato míra inflace by se využila pro výpočet v případě, pokud by byla pro penzisty výhodnější než současný obecný růst cen. Změna se dostala do vládní normy ve Sněmovně, kde ji podle doporučení důchodové komise prosadili sociální demokraté.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) senátorům řekla, že změna valorizačního vzorce bude od ledna příštího roku znamenat pro státní rozpočet zatížení ve výši 2,5 miliardy korun.

Vládní novela sice stanoví hranici pro odchod do penze na 65 let, věk ale bude moci vláda časem upravovat podle doby dožití. Důchodový věk se nyní každoročně zvyšuje u mužů o dva a u žen o čtyři měsíce, legislativa počítá se sjednocením věku pro odchod do důchodu pro muže a ženy narozené po roce 1971. Takzvaný strop pro růst věku stanoven není.

Novela změní podle poslaneckých úprav účel využití peněz z účtu rezervy pro důchodovou reformu, jenž se přejmenuje na účet rezervy důchodového pojištění. Nebudou určeny na reformu, ale na dávky nebo na krytí schodků mezi příjmy a výdaji důchodového pojištění.