Dotační kauza lidí z ČSSD je z minulosti. Ať si ji vyřídí v krajích, vzkázal Sobotka

Sobotka ve čtvrtek novinářům řekl, že kauzu nepokládá za problém ČSSD, ale konkrétních lidí, o jejichž vině, či nevině musí rozhodnout soud. „Myslím si, že v Ústeckém kraji zaplatila ČSSD za to, že tam spolupracovala ve vedení kraje s ODS po roce 2008. Teď se ukazuje, že to tehdy byla velká politická chyba,“ řekl.

Policie v souvislosti s evropskými dotacemi z ROP Severozápad obvinila 24 lidí z poškozování zájmů Evropské unie a dalších trestných činů. Velkou část z nich tvoří hodnotitelé projektů. Mezi obviněnými jsou také nynější předseda krajské ČSSD v Karlovarském kraji a starosta Chebu Petr Navrátil, bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, bývalý šéf ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera a dva bývalí náměstci karlovarského hejtmana Jakub Pánik, Miloslav Čermák nebo Petr Horký, který byl náměstkem hejtmana a místostarostou Mariánských Lázní (všichni ČSSD).

„Je třeba, aby bylo úplně zřejmé, co se koho týká, kdo má jaký problém z pohledu policie. Z hlediska věcného to jsou věci, které se odehrávaly před osmi lety, bylo to v jiné době,“ uvedl Sobotka. Nyní musí podle premiéra konkrétní odpovědnost posoudit policie, státní zastupitelství a soud. „Na konci celého procesu uvidíme, jestli se ti lidé něčeho dopustili, nebo jestli se ničeho nedopustili. Pro mne z hlediska sociální demokracie je to věc, která vězí daleko v minulosti,“ uzavřel premiér.

Razie na severu zasáhla i špičky ČSSD

LN však zjistily, že případ se současné ČSSD dotýká. A nejde o malé ryby: obviněni byli dva politici celostátního vedení strany – členové předsednictva a ústředního výkonného výboru Jakub Pánik (stálý člen obou orgánů) a Petr Navrátil (člen orgánů s poradním hlasem).

Oba představují zároveň vlivné figury karlovarské „buňky“. Navrátil je jejím současným předsedou, Pánik bývalým. Pánik patří k nejzkušenějším členům strany, je považován za funkcionáře s dobrým vztahem k předsedovi ČSSD Sobotkovi.

Premiér na dotazy ke kauze ak Pánikovi nereagoval. Vedení karlovarské ČSSD zatím vyčkává na detaily případu. „V případě, že obvinění nebudou potvrzena, by o tom měly informovat příslušné zpravodajské servery. Pokud se obvinění prokážou, tak bude sociální demokracie postupovat v souladu se svou vnitrostranickou politikou,“ stojí v jejím prohlášení.

ČTK včera informovala, že v policejní síti uvázli i další sociální demokraté: bývalý šéf ústecké krajské organizace Arno Fišera, bývalý náměstek karlovarského hejtmana Miloslav Čermák, bývalý starosta Mariánských Lázní Petr Horký či někdejší náměstek ústecké hejtmanky Pavel Kouda. Obvinění si vyslechli i politici a podnikatelé z ODS. S výjimkou podnikatele Daniela Ježka, který je od noci ve vazbě, však byli všichni obvinění propuštěni