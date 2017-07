Nikdo už nedoufal. Pes uvězněný v liščí noře se po 16 dnech sám dostal na svobodu

VYSKEŘ/PRAHA Pes, který počátkem července zůstal zasypaný v noře poblíž obce Vyskeř v Českém ráji, se sám dostal na svobodu. Liberečtí hasiči o tom ve středu informovali na své facebookové stránce. Pes strávil v noře dlouhých 16 dní, zavalený v ní byl společně s liškou. Záchranáři se domnívali, že pes už v noře uhynul.

„Můžu potvrdit, že zásah proběhl úspěšně. Pejsek se našel. Když byli hasiči na místě a řešili, co dál, tak se u nich objevil,“ sdělila serveru iDnes.cz mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.



Lovecký border teriér se zaběhl do nory k lišce ve Vyskeři v pondělí 3. července. Obě zvířata se pravděpodobně porvala a zůstala zavalena. Hasiči se snažili jejich přesnou polohu určit za pomocí lokátoru, aby je ze zhruba šestimetrové nory, na níž navazuje pět metrů dlouhá štola, mohli vykopat.



Více než týden se ale nic nedělo, nepomohlo ani položení mrtvé slepice a látky otřené o hárající fenu před noru. Kopat hasiči nemohli. Podle Štrauchové hrozilo, že by to způsobilo další zával. O několik dní později se hasičům podařilo zával uvolnit, aby pes s liškou měli možnost se sami podhrabat ven.

To se dlouhou dobu nedařilo. Záchranáři se proto už domnívali, že pes už se z nory živý nedostane. „Myslím si, že už není naživu. Byla jsem tam už v pondělí a bylo tam hrobové ticho,“ řekla minulý pátek serveru iDnes.cz Dagmar Kubištová, předsedkyně Ligy na ochranu.



Když se proto pejsek ve středu našel, neskrývala slova radosti. „Došlo k tomu, co jsme si všichni přáli. Možná tomu pomohly i deště, takže se mu hrabalo lépe. Možná, ale to je jen teorie, se posilnil mrtvou liškou,“ uvedla Kubištová.

VIDEO: Šestidenní hledání psa a lišky v noře pod skálou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle jejích informací by zvíře již mělo být v rukou majitelky. „Je v relativně dobrém stavu, ale je samozřejmě dehydrovaný, vyhublý, takže dostal povzbuzující léky a má klid na lůžku,“ doplnila Kubištová.



Co se skutečně stalo s liškou, není zřejmé. Pravděpodobně je stále v noře. Záchranáři na místě instalovali fotopast, která ji nezachytila.