Personální možnosti ANO

„Krajská města ovládl miliardář Andrej Babiš s politickým hnutím ANO, které ještě v minulých volbách vůbec neexistovalo.” Tak hodnotil v říjnu 2014 výsledek komunálních voleb v Česku zahraniční tisk. ANO dobylo „dosavadní baštu konzervativců“, jakou byla Praha, kde by podle již otřepaného vtipu z 90. let vyhrála i tenisová raketa Václava Klause. Kdyby tedy mohla kandidovat. Jenže pak přišla série kolapsů v koalicích na radnicích - právě ve velkých městech. Modelovým případem byl Frýdek-Místek, kde původní sestava na radnici vydržela necelé tři měsíce. V lednu 2015 už vystřídal primátora za ANO člověk z ČSSD. Mimo jiné se ukázalo, že hnutí má personální deficit. Projekt budovaný ze shora do sebe na místní úrovni nasál i politické kariéristy a partajní turisty všeho druhu, kteří si s uměním politického řemesla netykali. Nyní, o dva roky později po překvapivém úspěchu v místních volbách, jako by se historie opakovala v krajích. Ano bere vítězství v devíti regionech. Ale dokázal Babiš a jeho tým dobudovat hnutí? A bude mít dost kvalitních lidí, aby uspěli nejen při vyjednávání o koalicích na hejtmanstvích, ale také moc udrželi?



Roztřištěnost hlasů

Michal Hašek je silným mužem v jihomoravském regionu. Dvakrát vyhrál krajské volby. Ale v sobotu v podvečer byla nálada ve štábu ČSSD mrazivá. Sociální demokraté získali jen o něco více než patnáct procent hlasů a přišli o dvanáct z 23 křesel, tedy o polovinu. Oranžový kraj změnil barvu. Jenže bližší pohled na mandáty v krajské zastupitelstvu ukazuje nepřehlednou změť partají a koalic malých hráčů. V zasedacím sále se tak nakonec sejde hned 14 politických subjektů. Podobný scénář se opakuje i v dalších krajích. Dokáží se regionální politici vůbec domluvit na funkční koalici? Dá se s tak rozdrobenými silami vládnout déle, než pár měsíců?

Všichni proti ANO

„Rádi bychom vyhráli v pěti krajích, nutně to neznamená, že chceme tolik hejtmanů, tuto pozici bychom mohli klidně vyměnit za lepší pozice v krajských radách,“ řekl v předvolebním rozhovoru pro server Lidovky.cz rozhovoru Andrej Babiš. Získal devět krajů, včetně Královéhradeckého. Jenže hned v sobotu večer se ukázalo, že vítěz může zůstat stát opodál. V Hradci Králové jen pár hodin po uzavření volebních místností “pekli” koalici zástupci ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostů a Východočechů a TOP 09. V pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu by měli 24 mandátů. Podle účastníků sobotní schůzky by hejtmanem měl být lídr kandidátky ČSSD Jiří Štěpán, o obsazení dalších funkcí se má jednat. Podle informací z kuloárů Lidového domu by se ČSSD ráda pokusila rozehrát i v dalších regionech. Spojí se všichni proti ANO?.



Vláda na nože

Vláda Bohuslava Sobotky 5. října schválila kompenzace pro propuštěné horníky z dalších dolů v Česku těsnou většinou. Nudná ekonomická zpráva. Jenže se tak stalo za lehce bizarních okolností a navzdory ministrovi financí. Těsné rozhodnutí vlády potom padlo v okamžiku, kdy ministr Babiš opustil jednací sál. První místopředseda vlády řekl, že nevěděl, že se bude v tu chvíli o návrhu jednat, a že počítal, že přijde na řadu až jako poslední bod schůze vlády. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) však nedával Babiš pozor, když ministři na začátku jednání hlasovali o změně pořadu programu. Historka kolem předvolebního dárečku pro severočeské horníky by neměla zapadnout. Vztahy v koalici se vyostří. ČSSD pochopila, že má v koaličním partnerovi největšího nepřítele.

Nekonečný kolotoč voleb

Jen pro připomenutí: příští rok, pokud se nic mimořádného nestane, budou politické strany lákat voliče k hlasování rozložení sil ve sněmovně. V roce 2018, patrně v lednu, půjdou Češi podruhé ve své historii vybírat v přímé volbě hlavu státu. Série “festivalů demokracie” má pokračovat dalších osm let. Češko tak čeká dekáda s permanentní kampaní, řečeno s mírnou nadsázkou. Co tahle inflace hlasování udělá s účastí, když nyní přišla k urnám jen třetina oprávněných voličů?