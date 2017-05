Pětileté děti do školky povinně, jinak hrozí pokuta

Pětileté děti povinně, čtyřleté s nárokem na místo. V mateřských školách včera odstartovaly zápisy s novými pravidly. Podle zákona o povinném předškolním vzdělávání tak musí k zápisu povinně všechny pětileté děti, tedy narozené od září 2011 do konce srpna následujícího roku. Cílem je připravit předškoláky na školní docházku. Pokud by s nimi rodiče k zápisu nepřišli, hrozí jim pětitisícová pokuta. Stejná sankce visí i nad těmi, kdo nebudou svého potomka posílat do školky pravidelně.

Čtyřleté děti mají od letoška na místo ve spádové mateřince také nárok.

Podle údajů Českého statistického úřadu k zápisům míří děti ze slabších populačních ročníků. V roce 2011 se narodilo téměř 109 tisíc dětí, rok předtím jich bylo zhruba o osm tisíc více.