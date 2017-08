PETR: Otrokářem rychle. Česko není připraveno na tisíce gastarbeitrů

PRAHA Děláme to skoro všichni. Odkládáme strategická dlouhodobá rozhodnutí na později. Když si ale mladý člověk užívá přebytečných peněz z výplaty a spoření na důchod odloží „na svatého Dyndy“, ponese důsledky na stará kolena jen on sám. Když stát nereaguje na populační explozi a­ po letech zjistí, že máme akutní nedostatek mateřských škol, je to horší. A podobné je to s tolik žádanými dělníky do hladových tuzemských továren.

Personální bída zdejších firem nespadla z nebe. Už několik let roste výkon ekonomiky, spotřeba, zakázky. A také počet zaměstnaných domorodců. Těch volných a práce ochotných rapidně ubývá, o to víc roste poptávka po dovezené síle.



Vzdělání a kvalifikace jsou nedostatkové zboží, leckdy musí stačit, když má agenturou dodaný dělník alespoň dvě ruce a dvě nohy. Nestačí tempu? Vyměníme ho. Novodobí otrokáři v mžiku dodají jiného. Z bezprizorních cizinců se u nás stávají bezdomovci, parky a travnaté plochy obcí a měst slouží jako parkoviště stovek aut pendlerů, prostranství před ubytovnami jako skládky odpadu, ulice dlouho do noci nahrazují hlučné lokály hospod, roste kriminalita. Jakoby stát roky doufal, že to nepřijde. A ono to přišlo.

Stovky agentur fungují skrytě, sídlí v bytech, jiné ovládají mafiáni z cizích zemí. Podnikatelé i podnikavci, kteří rekrutují levnou pracovní sílu někdy až z Mongolska a nejčastěji z­ Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Slovenska či Polska a za stále větší bakšiš ji pak pronajímají zdejšímu průmyslu, mají žně. Před několika lety inkasovaly agentury od továren za hodinu práce pronajatého dělníka kolem 130 korun. Dnes je to skoro dvojnásobek. Po odečtení mzdy dělníka a nákladů na ubytovnu, zbývá téměř polovina. A pokud agentura neodvede státu daně a odvody, ještě víc.

Buďme spravedliví, legislativa regulující agenturní zaměstnávání se už roky mění a vylepšuje. Jenže k důstojným podmínkám najímaných dělníků ani likvidaci mafiánských agentur to zatím příliš nepřispělo. Veřejný prostor tak ani po letech na další tisíce gastarbeitrů mířících do české kotliny připravený není. Otrokáři ano.