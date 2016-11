Topmodelka Petra Němcová vystoupila v OSN. Připravte se na lépe na tsunami, varovala

„Lidská přirozenost je být spíše reaktivní než proaktivní, ale když v případě přírodních katastrof pouze reagujete, často je příliš pozdě,“ pronesla podle agentury AP modelka, která se věnuje rovněž charitativní činnosti.

„Na případech tsunami je jedna krásná věc, a sice, že máte čas. Takže, pokud budou fungovat správné systémy včasného varování, osvěta a připravenost, může to zachránit lidské životy,“ dodala.

Sedmatřicetiletá Němcová dorazila do New Yorku u příležitosti Světového dne připravenosti na tsunami, který připadá na 5. listopad. Ničivé vlny se staly jejím životním tématem poté, co během dovolené v Thajsku s vážnými zraněními přečkala úder tsunami. Obrovská vlna se tehdy převalila přes bungalov, ve kterém byla s tehdejším přítelem, fotografem Simonem Atleem. Na rozdíl od partnera, jehož tělo se našlo až po dvou měsících, ale přežila, ze zranění se však léčila ještě několik měsíců.