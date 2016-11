I proto se teď nabízí otázka, která by jindy působila jako přitažená za vlasy – jako ostatně většina srovnání USA a Česka: nejsou informace přitěžující Clintonové, které těsně před finále voleb zveřejnila FBI, jakousi Kubiceho zprávou v americkém vydání? Upřímně řečeno spíše nejsou. Už proto, že v americkém případě nejde o žádnou novinku, ale jen o další várku materiálu, o kterém se ví už nějaký čas. A ještě z jednoho důvodu: prezident Obama zatím FBI kritizoval jen velmi mírně (jeho mluvčí dokonce řekl, že její šéf James Comey je bezúhonný člověk, který volby ovlivňovat nechce). Takto výrazného zastání se u nás na jaře 2006 plukovníku Kubicemu nedostalo. Ale nic z toho neznamená, že materiály FBI nebudou mít v lidové legendě dlouhý život.



I po deseti letech se tu najde dost lidí přesvědčených o tom, že kdyby Jan Kubice se svou zprávou nevyrukoval, volby by vyhrál a vládu sestavil Jiří Paroubek. A ještě vyhroceněji to může fungovat v USA. Tedy za té hypotetické situace, kdyby ve finále voleb zvítězil Trump. O konečném výsledku hlasování rozhoduje tolik detailů (třeba volební účast v klíčových státech), že označit pár zveřejněných dokumentů za rozhodující moment předem nelze. Ale mohly by sehrát neblahou roli ve zpětné racionalizaci případné porážky.

Celá volební kampaň se nese v duchu „Hillary vyhrát musí, Donald nesmí“, ba i „Trump prezidentem nebude“ (tak to řekl novinář a Trumpův životopisec David Cay Johnston). Kdyby to dopadlo opačně, kdyby Trump proti očekávání vyhrál, nastal by argumentační běs. Potom by bylo teprve zajímavé, co dalšího řekne o roli FBI Barack Obama.