PETRÁČEK: Bez zázemí v komunitě by džihádisté tak neuspěli

Speciální policejní jednotky u Monument Station. | foto: Reuters

Už toho bylo dost, sdělila britská premiérka Mayová. Říci to po třetím teroristickém útoku za tři měsíce je dvojsečné. Nemělo to být řečeno už po prvním? Či naopak: co až přijde čtvrtý? Nebude se premiérce vyčítat, že už je toho víc než dost? Jenže lídr v její situaci prostě musí něco říci, a když už došel zásobník slov jako otřesný, zbabělý, odsouzeníhodný, zbylo tam „dost“. Otázka ovšem zní, jakou podobu onoho „dost“ si v Británii i Evropě představit.