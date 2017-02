PETRÁČEK: Chcete totální válku? Nobel ‚proti Trumpovi‘ by byl cestou do pekel

Začátkem února se uzavírají nominace pro Nobelovu cenu za mír. A k tomu Harpviken řekl, že letošní ocenění může být výzvou pro Donalda Trumpa. Jinými slovy: Nobelova cena by slušela tomu, kdo se vymezí vůči Donaldu Trumpovi. Je to pozoruhodné a příznačné z více důvodů.

Za prvé kvůli samotné ceně. Před pár měsíci – když cenu získal kolumbijský prezident za dohodu s partyzány – se zdálo, že mírový Nobel se zbavuje ideologického odéru z doby, kdy se jím chlubili lidé jako Jásir Arafat. Jenže výzva k udělení „trucceny“ naznačuje návrat k ideologii.

Za druhé je tu poučení z Obamy. Trumpův předchůdce získal cenu preventivně, aniž by si ji nějak zasloužil. Má takto – jen v obráceném gardu – sloužit i jeho nástupce?

Za třetí a hlavně. Má-li být někdo oceněn ne za to, co udělal, ale za to, proti komu se vymezuje, rozvíjí to další spirálu kulturní války, která už zachvacuje jednotlivé země. Bylo by to její povýšení na světovou úroveň. Byl by to další krok k tomu, aby získala totální charakter.

Právě teď vyšla kniha amerického konzervativce Davida Horowitze Velká agenda: Trumpův plán, jak zachránit Ameriku. Autor v ní, podle avíza na webu, píše, že demokraté nikdy nepřipustí svou volební porážku. Že prezidentu Trumpovi nikdy nepřiznají legitimitu. Že vedou totální válku. A že je načase sundat rukavice a demokraty převálcovat jednou provždy. Je to názorná pomůcka třeba pro studenty. Vidí, jak před totální válkou varuje autor používající slovník totální války.

Pokrokoví bojovníci proti Trumpovi, jako je Kristian Berg Harpviken, o totální válce nemluví. Krůček po krůčku ale míří k tomu, aby prohlubovali rozdělení společností a přenesli je na světovou úroveň. Je to umanutost, která společnosti zavádí na cestu do totálních pekel.