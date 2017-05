PETRÁČEK: Je libo aroganci? Trumpovi je jako spojenec bližší Saúdská Arábie

Americký prezident Donald Trump. | foto: ČTK

Americký prezident je politik, který se nesnaží nikoho přesvědčovat. Existuje-li v jeho vidění světa nějaká osobnost, kterou má smysl přesvědčovat, je jí on sám. A pokud on sám sebe sama o něčem přesvědčí, považuje to za axiom, který pak už není nutné dokazovat, zdůvodňovat ani o něm diskutovat. Tak vyznělo i jeho vystoupení na summitu NATO ve čtvrtek v Bruselu.