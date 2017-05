PETRÁČEK: Je odpor k fanouškům Alexandrovců úctou k jiným?

Alexandrovci v pražské Tipsport Areně. | foto: MAFRA

PRAHA Komu je alespoň čtyřicet let a strávil je v této zemi, nepotřebuje vymýšlet kritické argumenty proti pěveckému souboru Alexandrovci. Ví, že Alexandrovci ztělesňují to záslužné (porážku nacismu) i zločinné (okupaci Československa) na Rudé, dříve sovětské armádě. A z vlastní zkušenosti zná více to špatné: ví, jak se jejich koncerty organizovaly za okupační normalizace a kdo na ně chodil. Ale platí to stále i dnes?