PETRÁČEK: La Fayette se dívá. Oživí Trump a Macron spojenectví USA a Francie?

Trump řekl jen „jste v tak skvělé formě“ a k Macronovi dodal: „Krásná.“ Svým způsobem to připomnělo scénu z filmu Občan Havel: rozzářený pár Václava a Dagmar Havlových vstupuje do Kapitolu, leč hostitel Bill Clinton se tváří trochu kysele. Jak by se taky netvářil, když mu právě hrozila ústavní žaloba za lhaní o aféře s Monicou Lewinskou.



Trump podléhal vlivu Macrona i jinde. Proč s ním šel k Napoleonově hrobce, ale ne ke hrobu markýze La Fayetta? Ten přece víc ztělesňuje vztah obou zemí. Hrdina americké (1776) i francouzské (1789) revoluce, občan Francie i USA, osobnost, na níž se shodnou Američané i Francouzi. První po něm nazvali třídu ponorek, druzí třídu fregat. A hlavně: když právě před 100 lety USA vstoupily do první světové války, generál Pershing napochodoval se svými muži k markýzově hrobu a zahlásili se: „La Fayette, už jsme tady!“ Trump nikoliv. Možná proto, že mu stačily běžící kamery u Napoleona.

Trumpovi ovšem nelze vzít, že když chce, má i jeho obhroublost jisté kouzlo. Když přišla na přetřes Pařížská dohoda o klimatu, tak řekl: „Budeme o tom mluvit. Pokud se to stane, bude to skvělé, pokud ne, bude to také o. k.“ Zní to záhadně. Ale po pravdě to není horší, než když kancléřka Merkelová o tom či onom říká „to nemá alternativu“. Přes všechny nynější rozpory mezi Amerikou a Evropou Trump připomněl, že Francie je historicky vůbec nejstarším spojencem USA.

Někdy se zapomíná, že spojencem revolučních USA – proti Británii – byla už královská Francie Ludvíka XVI. A že když tu smetla revoluce, na spojenectví obou zemí to nezměnilo nic. Spojenectví nemá odrážet tu či onu vládu. A to je teď aktuální otázka pro vztah Evropy k USA, kdy Trumpova Amerika bývá považována za nepřítele.