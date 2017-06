PETRÁČEK: Nevítězství

Letos pak premiérka Mayová vyhlásila předčasné volby. Též aby si posílila mandát. Jenže voliči opět rozhodli jinak – její mandát naopak oslabili. Mayová ještě v květnu tweetovala, že ztrátu šesti mandátů by brala jako porážku. Teď, kdy jich ztratila více, to prostě nemůže vydávat za vítězství.

Jistě, britští konzervativci vyhráli čtvrteční volby. Ale vyhráli je způsobem, kterému Václav Klaus říkával „nevítězství“, zatímco skutečným vítězem je pro mnohé poražený lídr opozice Jeremy Corbyn. Jestli nám to může něco připomínat, tak volby v roce 1996, kdy Klausova koalice přišla o většinu, jakkoliv s tím vůbec nepočítala. Mnozí si ještě pamatují, že tehdy šla ODS do voleb s heslem „Dokázali jsme, že to dokážeme“.

I toto rezonuje v Británii. Když loni v referendu voliči prosadili brexit, ukázalo se, že Cameron a jeho toryové, kteří referendum vyhlásili, si ani nenachystali plán pro takové vyznění. Před očima národa pak jen pustě improvizovali. Teď se zase ukazuje, že Mayová nebude mít pro vyjednávání podmínek brexitu potřebný silný mandát.

Vítězi jsou tak britští voliči, kteří jako by po roce skládali reparát. Jejich loňský hlas pro vystoupení z EU nelze zpochybnit. Ale právě tak nelze popřít, že nyní Mayové nedali jednoznačný mandát pro tvrdý brexit, který by zemi beze zbytku odřízl od EU.