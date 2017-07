PETRÁČEK: Sok Merkelové vnáší do kampaně staronové téma

BERLÍN Martinu Schulzovi nelze upřít osobní nasazení, s nímž se vrhá do volební kampaně. Končí červenec, Němci sedají do aut, aby ucpali dálnice vedoucí k moři, leč Schulz letí do Říma a na Sicílii. Jen tak na otočku. Důvod je nasnadě.

Jak píše Spiegel Online, ač nezastává žádný oficiální úřad, italský premiér Gentiloni ho přijímá jako kancléře. Podobně­ starosta sicilské Katánie Bianco: „Jsi velký evropský politik,“ tyká mu po soudružsku.

Jasné je i téma: migrační krize, což v Itálii, která letos očekává přírůstek 200 tisíc migrantů, není třeba zdůrazňovat. Neméně jasné je i Schulzovo pořadí priorit. EU prý potřebuje 1) jasné stálé kvóty, 2) systém legální migrace, 3) novou strategii vůči Africe.



Úhrnem. Schulz se téma migrace snaží dostat do centra kampaně v Německu. „Potřebujeme nový plán pro běženeckou krizi, jinak se může opakovat drama z roku 2015,“ líčí jeho poselství tisk. Ale pozor! Že se drama z roku 2015 nesmí opakovat, říká každý německý politik nejpozději od jara 2016. Tak proč to zdůrazňuje právě Schulz a právě teď?

I tu se nabízí odpověď. Schulz chce uchovat mravní převahu Německa z roku 2015, ale též se vymezit proti volební soupeřce. Proto tasí argumenty, jež podporují tehdejší německou otevřenost (přijímání lidí v nouzi), ale oslabují kancléřku (hranice otevřela bez vědomí partnerů i spojenců). Proto říká to, co nepodráží německý mravní maják, ale Angelu Merkelovou (a vlastně nahrává AfD). Proč to Schulz vlastně dělá?

Čím více se blíží volby (budou 24. září), tím víc se ukazuje, že CDU může získat tak velký náskok, že vládu by mohla sestavit i bez sociální demokracie. A takovému neúspěchu sebe sama coby lídra chce Schulz zabránit i za cenu, že oživí v Německu již zklidnělé téma migrace.