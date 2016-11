Ale zásadnější je šok a hysterie zachvacující po jeho zvolení Evropu. Vypovídá to víc o ní než o Americe. O tom, jak si Evropa zvykla žít v jisté myšlenkové bublině, která sice vzývá jinakost, ale skutečně jiné názory cejchuje nálepkou nenávist, rasismus či fašismus. („Trump není demokrat. Je to fašista,“ napsal německý intelektuál Jakob Augstein.)



Nicméně z toho, co Trump řekl v televizi CBS, nic fašistického nečiší. Tedy nepovažujeme-li za fašistickou samu myšlenku vyhostit ty ilegální migranty, kteří prokazatelně porušili americké zákony. Rozuměj: ne plošně všechny „ilegály“, ale ty z nich, kteří mají trestní záznam, patří ke gangům či pašují drogy. Úhrnem dva až tři miliony lidí z celkem asi jedenácti milionů, na kolik se počet „ilegálů“ v USA odhaduje.

Je to fašismus? Pokud ano, pak je fašistkou i Hannelore Kraftová, sociálnědemokratická premiérka Severního Porýní – Vestfálska. V létě kritizovala drhnoucí deportace odmítnutých uchazečů o azyl z Německa slovy: „Takhle to dál nejde. Kdybychom postupovali dosavadní rychlostí, trvalo by přes dvacet let, než bychom vyhostili všechny Severoafričany, které máme poslat zpátky.“

Dále: Trump chce doplnit Nejvyšší soud o konzervativního člena. Ten nahradí zesnulého Antonina Scaliu, rovněž konzervativce, ve stylu „kus za kus“. Je výměna jednoho konzervativního soudce za jiného konzervativce fašismus? Pokud ano, co by byla výměna liberála za konzervativce? Totalita?

Až tak daleko snad nejsme. Pro mnohé překvapivě Trump řekl, že nebude řešit manželství osob stejného pohlaví, neboť to je už hotová věc. Chová se takto fašista? Spíše to připomíná francouzského Charlese de Gaulla. Tento odpůrce evropské integrace založil pátou republiku a stal se přímo zvoleným prezidentem, ale do Římských smluv – uzavřených jen o rok dříve – už nevrtal, ačkoliv sám by byl hlasoval proti nim.

Teď ještě nelze prognózovat, co vše prezident Trump nechá fungovat a co změní. Ale předem si na něm vylévat vztek nepomůže. „Budeme muset zvoleného prezidenta naučit, co to Evropa je a jak funguje,“ řekl v pátek studentům šéf Evropské komise Juncker. Z jeho slov čiší právě takový povýšený tón, jaký v USA nahrál voliče Trumpovi.