PETRÁČEK: Postfaktická zima? Meteorologové i tisk prý lžou, přečtěte si histori

Průměrná teplota prosince 2016 obnášela 2,8 °C, což je asi stupeň nad normál (úsek let 1960–1990). Průměrná teplota ledna 2017 obnášela -7 °C, což je pěkných pár stupňů pod normál. Přesné údaje dají meteorologové k dispozici až během února. Ale z toho, co Právu řekla Dagmar Honsová ze služby Meteopres, plyne, že i kdyby včerejšek byl teplý, s průměrem za celý leden už to nezamává.

Průměrná teplota -7 °C povýšila leden 2017 na čtvrtý nejstudenější v měřené historii Klementina, tedy za 242 let, a to už je nějaká řada. Podle Honsové zůstává nejchladnějším leden 1799 (-9,3 °C), následuje leden 1838 (-9,2 °C), leden 1940 (-8,8 °C) a pak už je letošní. To je zajímavý výsledek kombinace vpádů studeného vzduchu a inverzí. Ale ještě zajímavější jsou zpochybňující reakce diskutérů na webu Novinky.

Zvykli jsme si na výraz postfaktický či postpravdivý v politice – když fandění vlastnímu idolu či názorové bublině je důležitější než fakta. Ale diskutéři na Novinkách to posunuli dál. Na ukázku pár citací: „Mně je 46 let a pamatuju horší ledny. Meteorolog je větší lhář než politik!“ – „Pamětníci ještě žijí. Takže nelžete, nebo si přečtěte historii!“ – „Byl jsem v té době na vojně, tak si to dobře pamatuji.“ – „Byla jsem v prváku na střední škole. Spolužačce tehdy omrzly uši.“

Člověk to čte a zírá. Že hodně lidí nevěří politikům a médiím, je známo. Ale aby nevěřili meteorologům jejich naměřené i zprůměrované hodnoty, to je posun. To přece není článek Hitler je gentleman, který je prý někde „vlevo dole“. To jsou čísla, která začali měřit jezuiti v Klementinu v polovině 18. století. Nebyla zpochybněna ani za císaře pána, ani za Masaryka, ani za Hitlera, ani za Stalina, ani za Husáka, ani za Havla. Až teď mají slovo lidé, kteří vědí, že je to lež, neboť „spolužačce tehdy omrzly uši“. Potěš pánbůh.