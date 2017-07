PETRÁČEK: Volte, koho znáte. CDU už má program, ten ale volby nerozhodne

Znáte osobně někoho, kdo si vybírá volební stranu podle jejího programu? Těžko. Voliči se až příliš často rozhodují podle svých sympatií či podle „ksichtů“, máme-li to říci lidově. Nejen u nás. Stačí se podívat do Německa, kde včera unie (CDU a CSU) představila svůj volební program.



Angela Merkelová vládne Německu dvanáct let. Zvítězí-li v září, dožene Kohla (16 let) a přiblíží se Bismarckovi (19 let). Jinými slovy: lídr s tímto zápisem může roli stranického volebního programu pomíjet a víc sázet na svou popularitu. Merkelová připomíná Viktora Orbána: i Maďaři volí spíš „na ksicht“ než podle programu Fideszu. Anebo Václava Klause z 90. let. Ale i kampaň „na ksicht“ má svá rizika. V roce 1996 ODS vytáhla heslo „Dokázali jsme, že to dokážeme“. Chyba – dokázali ztratit vládní většinu. Ale CDU se takových chyb varuje.

Už roku 2013 šla Merkelová do voleb s heslem „Znáte mě“. Dva roky poté se ukázalo, že voliči ji až tak neznají. Ale nečekané otevření Německa přílivu běženců a migrantů snížilo její popularitu jen dočasně. Teď se ukazuje, že skóre AfD, strany, jež měla z rizik migrační vlny těžit, klesá pod deset procent.

V tomto smyslu působí body volebního programu CDU jen okrajově: víc policistů, víc bytů, méně nezaměstnaných – kdo by to nechtěl. Zajímavější je spíš to, co v programu zvláštní kapitolu nemá, tedy témata běženci, migrace a islám. CDU jako by ústy Merkelové říkala: to nejsou témata tak problematická, aby si vyžádala zvláštní kapitoly v programu. Jinými slovy: Dokázali jsme, že to dokážeme.

To neznamená, že témata migrantů, běženců či islámu Němce netrápí. Ale při pohledu na to, co nabízejí jiné politické strany, se notná část z nich (40 procent) drží CDU a CSU. Merkelovou – program neprogram – si spojují s tím, že z Německa učinila maják dobra a pokroku, zemi, která si hoví ve vývozním i rozpočtovém přebytku, prostě hegemona EU. Nahlas se to ale v Německu neříká, neboť to nezní pokrokově. Naplno to lze říci pouze při chvále sportovních úspěchů.

Skutečný program Angely Merkelové a její CDU dobře vyjádřil včerejší titulek listu Die Welt: „Svět zoufá z obrovského potenciálu Německa. Německý fotbal má grandiózní budoucnost. Jedenadvacítka je mistrem Evropy a národní tým i bez hvězd vyhrál Pohár konfederace.“ Za slova německý fotbal dosaďte německý stát či společnost a pak si z pohledu německého voliče můžete říci: No nekupte to.