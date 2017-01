PETRÁČEK: Zaplaťpánbůh, že Trump našel shodu se zpravodajci

Toto je prioritní úkol pro USA. Ale mediálně byl ten spor líčen jako střet dobra a zla: na straně dobra stojí CIA, která veškerou vinu svaluje na Rusko (viní Putina z ovlivňování amerických voleb), a na straně zla zvolený prezident USA, který se chce s Ruskem nějak dohodnout.

Nejzávažněji ale působil tento obraz Ameriky. Stát, o jehož vojenskou sílu, výkon, stabilitu i leadership se opírá bezpečnost celého Západu, budil dojem, že vnitřně rozpolcena je nejen jeho společnost, ale i jeho vedení. Že se názorově rozcházejí zpravodajci a jejich příští vrchní nadřízený. Tato představa byla hrozivější než představa všemocného Ruska rozhodujícího o výsledcích voleb či referend na Západě.

Spor skončil. Ukázal však, jak hluboké je rozpolcení společností Západu a jak nečekaná spojenectví může probouzet. Ju lian Assange (WikiLeaks) platí za ikonu levice. To bylo slávy, když telemostem oslovil diváky na filmovém festivalu v Jihlavě. Teď ale jeho argumenty použil Trump – jen proto, že očerňují CIA. A naopak lidé, kteří na CIA léta plivali jako na symbol americké agresivity, v ní náhle spatřili spojence i bojovníka za obranu západních hodnot – jen proto, že tak mohli očernit Trumpa. Pěkně to dokládá četba německého tisku.

To vše posilovalo jisté dilema. Pokud se prosadí tvrdý postoj CIA, znamená to, že americké úřady nekontrolují bezpečnost počítačů ve své zemi, ale přehlušují to bojovým pokřikem. Pokud se prosadí postoj Donalda Trumpa, znamená to, že zvolený prezident nevěří zpravodajským službám, které mu budou již brzy podřízené. Obě tyto možnosti jsou výrazně horší než nyní dosažená shoda na tom, že Moskva se sice neblaze činí, ale obrana proti útokům záleží na Americe samotné. Zaplaťpánbůh za tu shodu.