PETRÁČEK: Zborov klade otázky. Bylo horší bojovat za císaře, nebo vstoupit do KSČ?

První republika se dívala svrchu na „austriáky“, kteří byli až do října 1918 loajální Rakousku-Uhersku. Tehdejší barikáda byla vyhrocenější než ta dnešní. Dobře to ilustruje vztah k bitvě u Zborova, jejíž 100. výročí si připomínáme.

Zborov je součástí české mytologie. Ta bitva neovlivnila výsledek války, ba ani Kerenského ofenzivy, ale měla jiné priority. Byla to první bitva, v níž vystoupily československé legie na straně Dohody (konkrétně Ruska proti Rakousku-Uhersku a Německu).

A první bitva, kde české jednotky bojovaly proti sobě. Jak hluboko do historie bychom se museli vrátit, abychom narazili na podobnou situaci? Zřejmě až k počátku třicetileté války, druhé (po husitských) a zatím poslední občanské války na českém území.

U Zborova bojovali v jedné řadě muži, které bychom dnes sotva kladli do téhož šuplíku: Ludvík Svoboda, Emanuel Moravec, Radola Gajda, Zdeněk Fierlinger. Naopak proti sobě prý bojovali dva příští českoslovenští prezidenti: Svoboda na straně legií a Klement Gottwald v uniformě císaře pána. I kdyby to nebylo prokázané, platí tu staré anglosaské úsloví: je-li legenda v rozporu s fakty, drž se legendy.

Legendy působí především z odstupu. Řečeno s nadsázkou: bitva u Zborova hrála v narativu první republiky takovou roli jako vznik Charty 77 v narativu republiky sametové. Od Zborova vedla přímá linie k uznání československého odboje – odboje dosud neexistujícího státu! – a nezávislosti.

Tak i v novější mytologii vede přímá linie od soudního procesu s Plastic People a vzniku Charty 77 k sametové revoluci.

Rozdíly trvají hlavně ve vztahu vůči těm, kteří „bojovali na špatné straně“ – před 100 lety byli loajální k Rakousku-Uhersku či ještě před 30 lety k režimu KSČ. Zatímco první republika „austriáky“ vytěsňovala z mytologie i státních úřadů, nynější republika s normalizátory problém nemá – naopak jejich vidění světa leckdy přebírá.

Zkuste si občas jen tak cvičně položit otázku, co bylo horší: nechat se povinně odvést do rakouské armády a bojovat u Zborova proti legionářům, nebo zištně vstoupit do normalizační KSČ?