PETRÁČEK: Zraněný lev zařval. O čem svědčí americko-ruská přestřelka

Barack Obama vyhostil 35 diplomatů Ruska. To odráží víc než jen gesto zraněné supervelmoci. Končící prezident udělal krok, s nímž jeho nástupce nesouhlasí, a není to krok jediný. Svědčí to o nejistotě ve vedení země v době předávání moci, tedy o něčem, co by supervelmoc typu USA měla skrývat. Jenže teď i Obamovi fandící web Spiegel Online přináší článek s titulem „Obamův otrávený dárek Trumpovi“.



Pro jistotu to napišme úplně polopatě. Supervelmoc typu USA nemůže nechat hackerské útoky proti sobě bez povšimnutí. Ale příliš okatá reakce vyvolává dojem, že spor o politické gesto je důležitější než reálný problém – tím je zranitelnost amerických počítačových sítí.

Našinec si dovede představit, jakými argumenty může reagovat Rusko: i kdyby byla pravda, že ruští hackeři s posvěcením své vlády ovlivnili americké volby, je to vlastně totéž, jako když Washington ovlivňoval změnu režimu na Ukrajině nebo jako když NSA šmírovala celý svět. Může být jedno šmírování a ovlivňování v pořádku a druhé ne?

Závažnější je, že argumenty stejného typu ožívají i na Západě. A nelze říkat, že každý, kdo má pro ně pochopení, je agent Moskvy: třeba všichni voliči Donalda Trumpa či Miloše Zemana. Právě proto může Obamova tvrdá reakce působit i jako overkill – s tím, že samotnému Rusku moc neublíží, ale jeho přepjatou démonizaci nahlodá.