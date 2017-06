Pfeifer má jít za šíření viru HIV na 11,5 roku do vězení. Nakazil i 14letého hocha

Dva z nich podle státního zástupce nakazil. Mladšímu z nich bylo v té době 14 let. Mimo to má Pfeifer zaplatit náhradu škody jak některým obětem, tak zdravotní pojišťovně. Rozsudek není pravomocný, Pfeifer se chce odvolat.



Pfeifer se podle soudu dozvěděl v září 2013, že má v těle virus HIV. Podle soudu měl v průběhu zhruba dvou let sexuální kontakty se dvěma desítkami mužů, kterým zamlčel, případně zcela popřel, že je nositelem viru HIV.

Nemocí nakazil Pfeifer dva své sexuální partnery. Jednomu z nakažených bylo v té době 14 let. Obžalovaný si chlapce vyhlédl v létě 2014 na koupališti a scházel se s ním opakovaně. Za sex mu platil od 50 do 300 korun. Pfeifer sex s chlapcem v době, kdy byl nezletilý, popřel. U soudu opakovaně tvrdil, že všem mužům o své nemoci řekl. Tomu ale soud neuvěřil.

Pfeifer si má trest odpykat ve věznici se zvýšeným dozorem. Hrozilo mu až 12 let vězení. Trest uložený soudem je vyšší, než požadoval žalobce. „Soud samozřejmě zhodnotil všechny okolnosti případu, všechny polehčující a přitěžující. A jako polehčující shledal toliko jeho trestní bezúhonnost a naopak má za to, že převaha všech těch přitěžujících okolností si říká o to, aby bylo použito maxima v rámci trestní sazby. Skutečně tam došlo k útoku vůči 21 poškozeným, tři byli skutečně nakaženi HIV,“ řekl ČTK předseda senátu Ondřej Peřich. Třetí nakažený měl vícero sexuálních partnerů, nelze proto s jistotou stanovit, že jej také nakazil Pfeifer.



Někteří z Pfeiferových partnerů se k řízení připojili. Dnes mladistvý mladík, který onemocněl, požadoval 1,1 milionu korun, další pak většinou po desítkách tisíc. Soud jim peníze přiřknul. Všeobecné zdravotní pojišťovně má uhradit před 600.000 korun za péči o oběti, které HIV onemocněly.

Obžaloba Pfeifera vinila z 27 různých skutků. Soud jich část vyloučil k samostatnému projednání. „Nedostavili se svědci nezbytně nutní v těch skutcích a v danou chvíli to bylo uděláno k urychlení věci,“ doplnil Peřich.

Advokát: trest je nepřiměřený

Pfeifer se proti rozhodnutí ústeckého soudu odvolá. „Osobně se domnívám, že trest je nepřiměřeně přísný a budeme se odvolávat k vrchnímu soudu,“ řekl Pfeiferův advokát Viktor Málek. Naopak podle státního zástupce Františka Stibora je přísný trest na místě. „S ohledem na rozsah trestné činnosti, stupeň společenské nebezpečnosti, který je velmi vysoký si myslím, že i s takto vysokým trestem se lze ztotožnit a dle mého názoru není důvod ze strany státního zástupce k odvolání,“ doplnil Stibor.

V době, kdy byl Pfeifer vyšetřován policií, odjel do Thajska. Popřel ale, že by utekl. Kriminalisté po něm pátrali od začátku ledna 2016. O rok později byl zadržen na thajském ostrově Phúket. Tamní úřady ho obratem deportovaly do Česka. Od ledna je Pfeifer ve vazbě kvůli obavám z útěku a pokračování v trestné činnosti.