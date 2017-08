Jak připravit pikantní avokádový dip? Poznejte guacamole

Avokádový dip guacamole (čti: guakemouli) s výraznou příchutí limetky, pálivých papriček a s vůní čerstvého koriandru se veze na vlně obliby již několik let. Guacamole původně pochází z oblasti, kterou obývali Aztékové, tedy z dnešního Mexika, a stojí za jeho vynálezem.

V překladu totiž guacamole znamená avokádová omáčka. S poznáním zdravotních benefitů avokáda, zejména jeho nenasycených tuků prospěšných našemu srdci, se tento dip právem dostal mezi nejžádanější pochoutku z avokáda a stal se mezinárodní a zejména americkou pochoutkou. V Anglii patří mezi nejžádanější studené omáčky, hned vedle salsy a humusu.



Ochuťte avokádo

Hedvábná struktura avokádové dužiny a její neutrální chuť přímo volá po ochucení! Nakonec i přidání limetky nemá jen důvod ochutit tento dip, ale zaslouží se i o to, že avokádo i po jeho rozkrojení a rozmačkání bude mít stále zářivě zelenou barvu s žlutým nádechem.

Do základního receptu na guacamole sice patří jen limetka, rajče a čerstvé lísky koriandru, někdy se přidává i česnek, ale k mexickému jídlu neoddiskutovatelně patří chilli papričky. Zkuste tentokrát vyšší stupeň guacamole, tedy jakýsi “supreme”, jak bývá rád označován a přimíchejte další pochoutky jako jsou granátová zrníčka, dýňová semínka, cibuli, mexické pálivé papričky - zelené jalapeňos a žluté habaněros. Pikantnost završí čerstvý koriandr a perfektně zdravý dip je na světě.



Zdravé avokádo vstoupilo do našeho jídelníčku

Avokádo není zelenina, je to ovoce, což si málokdo uvědomí. Jde o plod hruškovce přelahodného, a jak už název napovídá, jde o skutečnou lahůdku. Avokádo má sice dost kalorií, ale na to nakonec všichni rádi zapomeneme, když dojde na zdravotní benefity, která nám přináší. Jde o plod s vysokou nutriční hodnotou. Obsahuje širokou škálu vitamínů (jmenujme jen vitamín C, K, ,B3, B5, B6 a E), minerálů (například železo, potasium, draslík, měď, magnézium, fosfor), folátů a proteinů.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.



Neobsahuje žádný cholesterol, přesto že má vysoký obsah rostlinných tuků, ale především těch zdravých, kyseliny olejové, palmitové a linolové a ty naopak účinně pomáhají cholesterol snižovat. Obsah potasia v avokádu je překvapením, je ho více v avokádu než v banánech, proto pomáhá organismu udržovat zdravý krevní tlak. Obsahuje velké množství vlákniny potřebné pro naše zažívací ústrojí i pro účinné snižování cukru v krvi. Je ideální pro udržení dobře vypadající pleti bez vrásek, takže ženy ho milují. A navíc skvěle chutná! Tak co si víc od avokáda ještě přát?



Jaký druh avokáda?

Pro guacamole se hodí oba dva druhy avokáda, podmínkou však je, aby byly perfektně zralé. Tedy ne tvrdé tak, že avokádo nepůjde ani rozmačkat a tudíž ani nebude mít odpovídající chuť, ale ani přezrálé s měkkou a tmavou dužinou. Můžete si vybrat avokádo, které je již právě tak akorát zralé, prodává se s tímto označením a je o trochu dražší.

Pokud bych mohla doporučit odrůdu, mám raději Hass avokádo, pevná svraštělá tmavá slupka je krásná už na pohled, proto se někdy nazývá aligátoří avokádo a udrží dužinu až do okamžiku úplné zralosti. Také se Hass avocado cení pro svoji lahodnou chuť. Tato varieta je pojmenována po pošťákovi jménem Rudolph Hass, který semínka koupil od kalifornského farmáře, avokádo vypěstoval a pak si nechal značku Hass zaregistrovat.

Servírování s lupínky doritos nebo s tacos

S tímhle dipem si můžete báječně pohrát a připravit ho třeba k letnímu salátu. Nejdříve připravit základní verzi, tedy avokádo s limetkou a teprve později nechat na každém, aby si přísady do guacamole sám vybral z připravených misek a zamíchal.

Ovšem pokud si zamícháte všechny doporučené přísady, budete mít perfektně ochucené guacamole ihned ke konzumaci, tedy pro mne supreme. Výborně se hodí s lupínky doritos, pro zdravější verzi podávajte s tyčinkami řapíkatého celeru anebo se špalíky mrkve či jiné zeleniny. Poté už si jen dopřejte mexické pivo Corona, správně servírované s limetkou v hrdle lahve a bez skleničky. Je fajn, že mexická kuchyně již není výsadou mexických restaurací, ale můžete si jí dopřát i doma!



Avokádový dip guacamole surpreme

3 středně velká zralá avokáda



šťáva ze 2 limetek



špetka mořské soli



Příchutě:

do malých misek

Na kostičky nakrájené:

1 červená cibule



1 halapeňos paprička



1 více pálivá žlutá habaněros paprička



2 rajčata zbavená zrníček



hrst nasekaného koriandru



zrníčka z 1 granátového jablka



opražená a mírně osolená dýňová semínka



doritos lupínky



Postup: Nejdříve rozkrojíme avokádo, nůž zasekneme do pecky a otočíme, abychom mohli pecku pohodlně vyjmout. Poté ostrou lžící vydlabeme dužinu avokáda a dáme do misky. Vidličkou nebo špachtlí jemně avokádo rozmačkáme na požadovanou strukturu a přidáme limetkovou šťávu, mírně osolíme a promícháme.

Naaranžujeme do misky a servírujeme s jednotlivými příchutěmi, které přidáváme podle chuti do misky a jen lehce zamícháme. Papričkami halapeňos a habaněros si regulujeme pikantnost guacamole. Rajčata musí být zbavena zrníček a šťávy, aby dip nerozředila. Dip má mít krémovou strukturu. Ozdobíme koriandrem, necháme v ledničce chvilku zchladit a podáváme.