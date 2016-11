Piccalilli má svá pravidla, nakládaná zelenina musí být křupavá a musí zářit všemi tóny syté žluté barvy. Tak si na ní pochutnejte! Je nejvyšší čas připravit si piccalilli, můžete ho využít i jako vánoční dárek! Nejlahodnější je totiž právě po měsíci.



Odkud piccalilli pochází?

Původ slova piccalilli není úplně známý, i když se tahle pochoutka podává již po staletí. Nikdo pořádně neví, odkud vlastně pochází. Podle jména je však jasné, že jde o anglické “pickle”, tedy zeleninu naloženou na kyselo. Tvrdí se, že recept pochází z Brity okupované Indie.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Autorka je nominována na Blogerku roku 2016 za blog tastejourney.cz.

První oficiální zmínka o piccalilli se objevila v kuchařské knize z roku 1759 slavné Angličanky Hannah Glasseové, kde bylo popsáno, jak připravit Paco-Lilla neboli India Pickle, tedy indické pickle. Jako jedna ze surovin zde bylo vyjmenováno mango, tudíž spojení s Asií je zřejmé. Některé prameny hovoří o ještě dřívějším záznamu, a to v kuchařce Lady Anne Blencowové, která “To Pickle Lilla”, tedy indickou nakládanou zeleninu, věnovala Lordu Kilmorymu na jeho počest.



Některé prameny tvrdí, že jde o spojení slova pickle a chilli, což docela dává smysl, když připustíme, že jde o zkratku nebo zkomoleninu. Později se název stále víc podobal dnešnímu piccalilli, až se nakonec jako reklama na toto slavné chutney objevila v roce 1799 v edici slavných Timesů.

O co jde?

Piccalilli je typické britské chutney. Zjednodušeně řečeno, nakrájená zelenina je zde uvězněna ve žluté hořčicové pikantní omáčce. Nejčastěji se připravuje právě na konci léta či začátkem podzimu, kdy nás zahrádky obdaří dostatkem zeleniny. Příprava není vůbec složitá a chuť je famózní. Svoji výrazně pikantní kyselou chutí s podtónem sladkého zakončení vás překvapí! Ano, může být ještě pikantnější a více pálivá, ale pikantnost si přece můžete regulovat podle vašeho gusta.

Nakládaná zelenina v zářivě žluté pikantní omáčce

Zářivě žlutá barva je pro piccalilly typická, bez ní by vypadalo jako kterékoliv jiné nudné chutney. Žlutou barvu dodá hořčicový prášek, nejznámější anglický je od Coleman’s, a hořčičná semínka s přidáním typického indického koření - zářivé kurkumy. A kurkuma je znovuobjevené koření života, které významně překvapilo svými preventivními vlastnostmi v boji proti Alzheimerově chorobě i diabetu.

Zelenina by měla být pevná, tedy čerstvá a křupavá, proto se nejdříve naloží do soli alespoň na dvě hodiny, nejlépe přes noc, což jí dodá požadovanou křehkost a křupavost. Zeleninu je třeba nakrájet na malé kousky, tak akorát do pusy.

Výběr surovin závisí na vás, volte tedy zeleninu dle vašich chutí, nicméně by každá piccalilli měla obsahovat růžičky květáku a malé jemné cibulky, šalotky. Jako výborné doplnění jsou zelené fazolky, malé nakládané okurčičky a chilli papričky, jak zelené tak červené. Mango je ideální nejen pro svoji úžasnou barvu a vůni, ale zejména pro jemnou chuť, která piccalilli skvěle doplní.

K čemu se hodí piccalilli?

Ke studeným masům, do sendvičů, k vajíčkům a hlavně na váš oblíbený sýr. Výběr sýrů je pro Angličany přímo obřadem, neboť ve Velké Británii se vyrábí snad 770 druhů sýrů, a tak je z čeho vybírat. Nejčastěji sáhnou po extra vyzrálém čedaru. Snad nejvíce se ale piccalilli hodí právě ke zmíněným studeným pečeným masům, nejčastěji vepřovému, je nepostradatelné zejména o Vánocích, kdy jsou součástí vánočního měnu. Piccalilli se fantasticky hodí ke slaným pájům se šunkou, ale také na všechny druhy grilovaných mas a ryb.

Když piccalilli, tak zásadně domácí

Dobré piccalilli se nedá jen tak koupit, to si jednoduše musíte udělat sami. Má se nechat uležet alespoň měsíc. A tak budťe v předstihu, piccalilli se totiž dá připravit i jako originální vánoční dárek!

Britské piccalilli

(suroviny pro 6 sklenic)

1 malý květák



1 brokolice



2 červené chilli papričky



1 zelená chilli paprička



200 g jemných zelených fazolek



300 g kulatých šalotek



1 červená cibule



2 lžíce rostlinného oleje

3 lžíce mořské soli

2 lžíce hořčičných semínek



2 lžíce mletého římského kmínu



2 lžíce kurkumy- prášku



1/2 nastrouhaného muškátového oříšku



2 lžíce hořčičného prášku Coleman’s



4 lžíce hladké mouky



500 ml bílého vinného octa



100 ml vody



1 zralé mango



6 lžic cukru



3 stroužky česneku



1 lžíce sušeného oregana



2 jablka



Postup: Nejdříve si připravíme zeleninu a naložíme ji. Květák omyjte, odstraňte zelené listy a rozeberte na malé růžičky. Stejně připravte brokolici. Zelené lusky zbavte stopek a nakrájejte na kousky asi 2 cm dlouhé. Oloupejte šalotku a nakrájejte ji na osminky, červenou cibuli oloupejte a nakrájejte na kostičky. Z chilli papriček odstraňte stopky a nakrájejte na proužky. Pokud nechcete piccalilli příliš pikantní, odstraňte i semínka. Vše dejte do velké mísy, zalijte vodou a osolte. Nechte stát alespoň 1 - 2 hodiny, nebo i přes noc.

Rozehřejte olej na velké hluboké pánvi, přidejte hořčičné semínko, římský kmín, kurkumu a muškátový oříšek a lehce opražte. Zmírněte oheň a přidejte hořčičný prášek, mouku, zamíchejte a přilijte trochu octa. Míchejte do hladké pasty a postupně přidávejte zbytek octa a 100 ml vody. Stále míchejte a nyní přidejte oloupaná a nastrouhaná jablka, mango rozkrájené na kostičky, oregano. Vařte už jen asi 3 minuty. Nyní slijte zeleninu ze slaného nálevu a vmíchejte ji do pasty na pánvi, dokud nebudou kousky zeleniny celé obalené.

Vařte za stálého míchání 10-15 minut nebo dokud zelenina lehce nezměkne a nezačne pouštět šťávu. Zelenina musí být jen částečně uvařená, nikoliv měkká a rozvařená. Plňte lžící do sterilizovaných sklenic a pevně uzavřete. Piccalilli nechte odpočívat nejméně měsíc, než je začnete konzumovat. Ale pokud se nemůžete dočkat, klidně si dopřejte tuto pikantní britskou pochoutku třeba hned!