Pirát Trpišovský, který na D1 vybržďoval auta, dostane zpět řidičský průkaz

PRAHA Aleš Trpišovský, kterému soudy v roce 2012 uložily sedmiletý zákaz řízení kvůli vybržďování aut na dálnici D1, dostane řidičský průkaz zpět. V úterý o tom rozhodl Krajský soud v Praze, zákaz zastavil s podmínkou na čtyři roky. Ze zákazu Trpišovskému uplynulo více než 4,5 roku. Kromě zákazu potrestaly soudy Trpišovského dvouletým podmíněným trestem, ten mu však smazala amnestie prezidenta Václava Klause.

O podmíněné zastavení zákazu žádal Trpišovský již loni v říjnu, tehdy však neuspěl. Hlavním důvodem bylo podle soudu to, že řidičský průkaz neodevzdal úřadům. Nenahlášení ztráty dokladu je přestupkem, podle soudce tak muž nevedl řádný život, což je pro vrácení podmínkou.



Trpišovský tvrdí, že doklad ztratil na dovolené v Francii. To doložil potvrzením od francouzské policie. Po říjnovém rozsudku navíc ztrátu průkazu magistrátu nahlásil. „Magistrát neseznal přestupkové jednání ani nezahájil přestupkové řízení,“ upozornil v úterý mužův obhájce Michal Pacovský.

Trpišovský i jeho advokát žádost odůvodnili tím, že muž žije řádným životem a auto potřebuje k práci i k péči o nemocné rodiče. „Naplnili jsme vše co zákon žádá, aby soud mohl upustit od zákazu,“ dodal Pacovský.

S tím souhlasil i státní zástupce Tomáš Milec. S ohledem na závažnost Trpišovského chování však žádal maximální možné trvání zkušební lhůty, a to pět let. Po rozhodnutí soudu si ponechal lhůtu pro případné odvolání, ve kterém by ale rozporoval pouze délku podmínky.

Řádný život

Předseda senátu Ivo Zelinka řekl, že podle jeho názoru je sice nenahlášení ztráty řidičského průkazu přestupkem, pokud však magistrát přestupkové řízení nezahájil, musí to soud akceptovat. Trpišovský podle soudce svým způsobem života prokázal, že na podmíněné zastavení zákazu nárok má, zapojoval se například do dobrovolnických činností.

Upozornil ale, že na konci zkušební lhůty bude soud posuzovat nejen to, zda žije řádným životem, ale také například to, jak se v choval na silnici. Řekl také, že řídit nemůže Trpišovský hned, ale až ve chvíli, kdy mu řidičský průkaz vydá úřad. Pokud by se Trpišovský neosvědčil, zákaz by mu začal znovu platit.

Obžaloba vinila podnikatele ze dvou skutků z 29. prosince 2010. Podle spisu nejprve na 13. kilometru D1 ve směru na Brno předjel vysokou rychlostí pomalejší auto zprava, zařadil se před něj a prudce zabrzdil. O něco později na 30. kilometru udělal stejný manévr, auto za ním však nestačilo zpomalit a havarovalo.