Piráti navrhují přímou volbu pražského primátora a starostů

„Jedna z výhod by byla, že bychom nemuseli neustále řešit paralyzovanou radu a nastala by rozumnější forma komunikace mezi primátorem a zastupitelstvem,“ uvedl na podporu návrhu předseda zastupitelského klubu Pirátů Jakub Michálek. Také by podle něj byla lépe oddělena exekutivní a zákonodárná moc a jasně určena osobní zodpovědnost.



Pro zavedení přímé volby by bylo nutné změnit zákon o hlavním městě Praze, volební legislativu a možná i ústavu. I přes složitost takové změny je podle Michálka rozumné, aby bylo město na podobnou diskusi připraveno a mělo k ní jasné stanovisko, i kdyby ji sama Praha nenavrhovala.

Ředitel legislativního odboru magistrátu Tomáš Havel na jednání výboru řekl, že by změna mohla narazit na řadu právních problémů. „Víme, že v některých evropských zemích jsou zavedeny přímé volby, ale tam celý systém územních samospráv může fungovat úplně jinak,“ řekl. Před návrhem by podle něj bylo nutné udělat srovnání s jinými zeměmi. Namítl rovněž, že přímo volený primátor, pokud by byl neodvolatelný zastupitelstvem, by mohl být problematický z ústavního hlediska.

Výbor doporučil další projednání návrhu

Výbor hlasováním doporučil, aby Piráti dále projednali svůj návrh s kluby ostatních stran v zastupitelstvu. Předseda výboru Ondřej Mirovský (Zelení/Trojkoalice) navíc do usnesení doplnil, aby další diskuse zahrnovala i možnou volební reformu pro Prahu, která by se týkala sloučení termínu voleb do zastupitelstva hlavního města s krajskými volbami. Nyní se do něj volí spolu s komunálními.

Přímá volba starostů a primátorů se v programu politických stran objevuje pravidelně. Funguje například na sousedním Slovensku. Začátkem loňského roku ji na Žofínském fóru podpořila i současná pražské primátorka Adriana Krnáčová (ANO), podle které by její přijetí zlepšilo fungování města. Opatření prosazují i jiní politici, například prezident Miloš Zeman. Loňský návrh skupiny poslanců z klubu TOP 09 a Starostů na zavedení přímé volby v obcích do 1500 obyvatel Sněmovna zamítla hned úvodním kole projednávání.