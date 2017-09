Piráti představili program. Do voleb jdou se sloganem ‚Všichni nekradou‘

PRAHA Piráti ve čtvrtek vyrazili do poslední části kampaně před volbami do Sněmovny se sloganem Všichni nekradou. Vymezili se tak proti známému výroku šéfa ANO Andreje Babiše o tom, že „všeci kradnú“. Představili rovněž 15 hlavních bodů svého programu, slibují prosazovat mimo jiné zjednodušení státu, kontrolu mocných a obranu svobody.

„Cílem Pirátů je svobodná a digitálně propojená společnost,“ uvedl jejich lídr Ivan Bartoš. Ke zvolenému sloganu poznamenal, že je třeba podporovat poctivé a šikovné namísto negativního osočování.



Piráti by chtěli zavést mimo jiné jednu rovnou daň ve výši 47 procent, která by nahradila všechny ostatní. Podle místopředsedy strany Jakuba Michálka by se daňové zatížení obyvatel snížilo o 1,6 procentního bodu v porovnání se současností. Každý by tak ušetřil 7500 korun ročně, pro státní rozpočet by to byl výpadek dvě miliardy korun ročně.

Piráti chtějí usilovat také o zjednodušení byrokracie, propojení databází a registrů, podporu podnikatelů bez státních dotací, zrušení podpory biopaliv, důslednou kontrolu poskytování dotací zemědělcům. Prosazují vymáhání hmotné odpovědnosti po úřednících a politicích za jejich rozhodnutí, nahrazení politických trafik výběrovými řízeními na místa ve správních a dozorčích radách.

V rámci programů slibují Piráti zastavit hromadění exekucí, zavedení zásady jeden dlužník - jeden exekutor, redukci autorských poplatků, zákaz cenzury internetu nebo zavedení prvků přímé demokracie, například právo navrhovat zákony peticí s nejméně 20 000 podpisy.

Piráti se zatím do Sněmovny nedostali, podle průzkumů letos mají dosud největší šanci to změnit. Jejich podpora se pohybuje kolem pětiprocentní hranice, jejíž překonání je podmínkou pro vstup do dolní komory parlamentu.