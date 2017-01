‚To máš za komunistický kecy,‘ mířil pistolí na poslance. Teď dostal 7 měsíců podmíněně

Muže s iniciálami J. K. samosoudce Josef Prach v řízení u Okresního soudu Plzeň – město odsoudil podmíněně k sedmiměsíčnímu trestu se zkušební dobou třiceti měsíců. Podle Pracha se nezaměstnaný muž dopustil přečinu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a dále přečinu výtržnictví.

Propadnutí pistole a pokuta

Během této doby navíc nesmí pít alkoholické nápoje. Podle rozhodnutí soudu, jež má server Lidovky.cz k dispozici, má také zaplatit pokutu výši dva tisíce korun a vzdát se své plynové zbraně značky Ekol Aras Magnum.

Právě tou ohrožoval poslance za KSČM Jiřího Valentu. K potyčce, která nakonec zůstala jen u slovního vyhrožování, došlo na začátku září loňského roku v restauraci v plzeňské Sokolovské ulici krátce před devátou hodinou večer. Poslanec tam seděl společně se svými pěti přáteli.

Incident netrval déle než minutu. „Bylo to hodně neočekávané. Než jsem si to stačil uvědomit, bylo po všem. Byl to absolutně cizí muž, kterého jsem neznal. On mě ale zřejmě ano, protože mě oslovil jménem. Řekl mi, že mě za „ty moje komunistický kecy“ zastřelí. Vytáhl pistoli a tak ze čtyřiceti centimetrů mi mířil mezi oči,“ popsal serveru Lidovky.cz incident komunistický poslanec Valenta.

Následně muž, který byl kvůli potyčce vyšetřován na svobodě, řekl: „Střílet tě nebudu, ale on tě zastřelí někdo jinej, ale ne tady v hospodě“. Na to zákonodárce reagoval slovy: „No tak jo“.

Podle již dřívější výpovědi Valenty byli v tento okamžik všichni přítomní zticha. „Nevydali ani hlásku. V tu chvíli si to asi uvědomil,“ vysvětluje si poslanec, proč muž jednající zřejmě pod vlivem emocí nestiskl spoušť. Následně odešel a o den později se sám přihlásil na policii.

Přesto muže obžaloba vinila z vyhrožování jednotlivci usmrcením pro jeho politické přesvědčení a výtržnosti na veřejném místě,a to „z důvodu osobní nevraživosti vůči osobě poškozeného pro jeho komunistické přesvědčení“ a „v úmyslu jej zastrašit“.

(Ne)promyšlený útok

Podle dřívějších informací policie přitom muž poslance Valentu neohrožoval kvůli politickým aktivitám, ale zřejmě kvůli osobnímu sporu z minulosti. „Podle toho, co uvedl u výslechu, útok neplánoval dopředu, šlo o zkratkovité jednání,“ uvedla tehdy plzeňská policejní mluvčí Martina Korandová.

Helena Grofová z mediálního úseku KSČM nicméně krátce po incidentu uvedla, že důvodem napadení musela být nenávist k politickému přesvědčení poslance a jeho politická angažovanost. I podle Valenty byla útočníkovi jeho totožnost známá. „Nebo mě minimálně někde registroval. Poslance přeci jen zná hodně lidí,“ řekl. Usuzoval tak i podle toho, že jej muž oslovil jménem.