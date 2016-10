Pithart: Premiér Sobotka by měl trochu víc riskovat a hrát trochu víc vabank

Sociální demokracie, která měla v minulém funkčním období jedenáct hejtmanů, zvítězila pouze v Jihočeském kraji a na Vysočině. Vyvolalo to spekulace o Sobotkově budoucnosti v čele strany.



Pithart připustil scénář, že Sobotka i po jarním sjezdu zůstane předsedou a doplatí až na sněmovní volby na podzim 2017. Pro odvrácení pádu by měl současný premiér podle Pitharta vystupovat razantněji. „Právě proto, že je nyní v takové tísni, by měl trochu víc riskovat a hrát trochu víc vabank,“ řekl předseda federální vlády z let 1990 až 1992.

Vedení ČSSD po volební porážce kritizoval také prezident Miloš Zeman, který dnes na Hradě přijal úspěšného jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. Pithart to vnímá jako signál. „To je utkvělá myšlenka stará 12,5 let. Prostě Sobotka musí být zničen,“ poznamenal. V roce 2003 byl podle médií Sobotka jedním ze sociálních demokratů, kteří nepodpořili Zemana proti Václavu Klausovi v prezidentské volbě.

Pithart věří, že Sobotka má sílu případné útoky ustát. „Samozřejmě ve straně má spoustu nepřátel, a ti jsou ještě zezadu podporováni z Hradu. Jestli to bude hrát při zdi, tak to stejně asi neuhraje a ještě po něm zůstane taková pachuť,“ řekl.

Premiérovi se snažil dodat odvahu také minulý týden při projevu v Rudolfinu na oslavě nedožitých 80. narozenin Václava Havla. V projevu připomněl, že se Česká republika „račím pochodem“ vzdaluje Evropské unii a Západu. Vládu vyzval, aby proti tomu hlasitěji vystupovala.

Publikum v Rudolfinu ocenilo jeho vyjádření potleskem vestoje. Projev vyvolal takový ohlas, který samotného Pitharta zaskočil. „Byl pro mě šok, kolik lidí mně děkovalo za statečnost,“ řekl.