Bývalý předseda české vlády a Senátu Petr Pithart pravděpodobně nebude kandidovat v přímé volbě na prezidenta, i když to zvažoval. Zdůvodnil to tím, že by neměl fyzickou sílu zvládnout volební kampaň. Uvedl to dnes v Praze při besedě v rámci projektu Názorování. „Já na tu kampaň nemám sílu fyzicky. Toho úřadu bych se já nebál, ale ta kampaň,“ řekl pětasedmdesátiletý Pithart na dotaz, zda se o úřad hlavy státu bude za půldruhého roku ucházet. Dodal, že by pro něj bylo nepřijatelné, kdyby musel kampaň například v její polovině zrušit. Česko se vzdaluje západu, řekl Pithart O Pithartově případné kandidatuře se začalo mluvit po jeho nedávném projevu v Rudolfinu k nedožitým 80. narozeninám někdejšího prezidenta a bývalého disidenta Václava Havla. Jeho souputník Pithart tehdy kriticky hodnotil současný stav politiky. Uvedl mimo jiné, že alternativou politiky je spoléhání se na vůdce a že Česko se račím pochodem vzdaluje Západu. Později řekl serveru iDNES.cz, že opětovnou kandidaturu zváží. Pithart se o prezidentský úřad neúspěšně ucházel v roce 2003, kdy ještě Parlament vybíral Havlova nástupce. K zastáncům přímé volby nepatřil. Za vhodného prezidenta by považoval někoho typu německého prezidenta Joachima Gaucka. Dosavadním prezidentům vytýká, že se pokoušeli zcela nectít pravidla. „My Češi chceme krále, vzhlížet k němu, aby všechno rozhodl, a podle jakých pravidel, to naše lidi nezajímá,“ dodal. K účastníkům debaty, jejímž tématem byly vlastnosti ideálního prezidenta, patřili diplomat Petr Kolář a textař a skladatel Michal Horáček, kteří jsou také řazeni mezi možné adepty na funkci hlavy státu. I podle Horáčka by měl prezidentem být člověk, který ctí pravidla psaná i nepsaná, tedy zvyklosti, které není možné označovat za idiotské, jak to učinil současný prezident. Horáček také několikrát zdůrazňoval, že je třeba dát najevo dostatečný respekt ke všem voličům.