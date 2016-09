Soutěž České pivo se konala letos už pošestnácté a tradičně je odborným garantem Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. Jeho zástupci sami odebírají vzorky soutěžních piv přímo v přihlášených pivovarech. Svaz pivovarů neuvedl počet soutěžících výrobců, ale počet přihlášených vzorků - těch bylo pro všechny kategorie celkem 58.

Soutěž je otevřená všem tuzemským pivovarům, které mají roční pivní výstav nad pět tisíc hektolitrů. Teoreticky by se tedy mohly účastnit i některé minipivovary (mají výstav do 10 tisíc hektolitrů), ale ty se prezentují spíš v rámci jiných soutěží.

Kompletní výsledky degustační soutěže České pivo 2016

Světlý ležák

1. RADEGAST Ryze Hořká 12; Pivovar Radegast, Plzeňský Prazdroj, a.s.

2. Královské pivo LITOVEL PREMIUM; Pivovar Litovel a.s., Litovel

3. STAROPRAMEN LEŽÁK; Pivovar Staropramen, Pivovary Staropramen s.r.o.

11% Světlý ležák

1. ZUBR GRAND; Pivovar Zubr a.s., Přerov

2. BRANÍK 11, Pivovar Staropramen; Pivovary Staropramen s.r.o.

3. BERNARD Kvasnicová jedenáctka; Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec

Světlé výčepní pivo

1. Královské pivo LITOVEL MORAVAN; Pivovar Litovel a.s., Litovel

2. ZUBR GOLD; Pivovar Zubr a.s., Přerov

3. ZUBR CLASSIC; Pivovar Zubr a.s., Přerov

Tmavé pivo

1. BERNARD Černý ležák s jemnými kvasnicemi; Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec

1. Královské pivo LITOVEL DARK; Pivovar Litovel a.s., Litovel

2. ČERNOVAR ČERNÉ; Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.

3. POSTŘIŽINSKÉ TMAVÉ; Pivovar Nymburk, spol. s r.o.

Nealkoholické pivo

1. BIRELL Světlý; Pivovar Radegast, Plzeňský Prazdroj, a.s.

2. BIRELL Polotmavý; Pivovar Radegast, Plzeňský Prazdroj, a.s.

3. BAKALÁŘ nealkoholický za studena chmelený; Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.