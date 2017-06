Plán ČSSD: vznikne triumvirát Zaorálek, Chovanec, Sobotka

Na dosavadního předsedu Sobotku tak zbude „pouze“ lídrovství jihomoravské kandidátky strany, ačkoli nedávno obhájil post prvního muže strany.

Pouhý den před rozhodujícím jednáním grémia sociální demokracie, které ve středu odpoledne rozhodne o dalším osudu strany, koluje politickým zákulisím SMS následujícího znění: „Právě sedí Sobotka, Zaorálek, Chovanec a dohadují triumvirát pro lidi. Sobotka premiér, Zaorálek volební lídr, Chovanec do příštího sjezdu pověřen řízením ČSSD.“ LN mají obsah textové zprávy k dispozici. Z ní je jasné, že trojice výrazných osobností vládní strany vzala řešení tíživé situace do svých rukou.



Že je nálada před grémiem napjatá, potvrzuje až nečekaný „komunikační klid.“ Členové ČSSD nedpovídají na dotazy novinářů, často jim ani vůbec nezvednou telefon. „Pokud se chcete ptát na zítřejší grémium, rovnou říkám, že vám nic nepovím,“ odbyl dotazy LN předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

Manažer kampaně sociální demokracie nebyl o nic sdílnější. „Počkejte do zítřka,“ vzkázal Jan Birke. Právě jeho pozice je podle informací LN také ohrožena. Je totiž možné, že po zítřejším jednání grémia už nebude kampani šéfovat.

Podpora voličů ČSSD v průzkumech delší dobu klesá, nyní je něco málo přes deset procent. Spekulace o odchodu Sobotky z pozice stranického lídra se objevily v právě v souvislosti s tímto trendem.

Podle zákulisních informací se ale v pátek úzké vedení strany shodlo na tom, že by Sobotka měl zůstat. Ve středu bude zasedat ústřední výkonný výbor ČSSD, který má mezi sjezdy pravomoc odvolat členy předsednictva.



Podle řady sociálních demokratů už je čtyři měsíce před volbami na výměnu lídra pozdě. „Vyslovili se pro zachování statu quo, výměna to neřeší,“ řekl ČTK dobře informovaný zdroj z Lidového domu. Dodal, že se spekulace o odchodu Sobotky objevovaly před březnovým sjezdem ČSSD, kde se ale nikdo proti předsedovi nepostavil. Sobotka se ke své budoucnosti v čele strany odmítl vyjádřit.

Variantu triumvirátu už dříve naznačil Jiří Zimola. Ten uvedl, že Sobotka by nadále vykonával funkci premiéra, předsedou ČSSD by se stal někdo z vedení strany a na místo lídra pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny by si sociální demokracie vybrala někoho jiného. „Může to být klidně i nestraník. V této souvislosti se hovoří například o (předsedovi ČMKOS) Pepovi Středulovi,“ uvedl Zimola.