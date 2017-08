Střela udržuje pevné pouto s obcí

PLÁNĚ (Plzeň – sever) V malé obci, jako je ta naše, je spolkový život klíčový. V místě, kde už ani nefunguje obchod, k lékaři, na poštu, do školy a do školky je to sedm kilometrů, dopravní obslužnost je minimální, životní úroveň už ani hospoda nezachrání. Naštěstí pro nás zde žije dost lidí, které spojuje spolkový život. V podstatě tu díky současné politice a centralizaci už nic jiného nemáme. Fungují tu místní hasiči, ženy, včelaři a myslivci.

Myslivecký spolek Střela, díky lidem, kteří ho vedou, je aktivní nejen v lese, ale podílí se na kulturních, společenských a obecních akcích. Když pominu velké škody, které máme v obecních lesích od zvěře a mé představy vyšších odstřelů, jsem moc ráda za toto aktivní sdružení.

Místní myslivci odstraňují i škody způsobené zvěří či počasím.

Již 42 let pořádají myslivci v Pláních Myslivecký ples. Je to velká kulturní událost, na kterou se sjíždí lidé z celého okolí. Nejen dobrá hudba, ale také bohatá zvěřinová tombola jsou tahákem.

Myslivecký ples je vždy velkou událostí

Myslivci se také podílejí na zdejší pouti. Oblíbené střelby ze vzduchovky přilákají mnoho návštěvníků. Jeden rok se mi povedlo také zvítězit v ženské kategorii, ale není to jednoduché, konkurence je vysoká. Ovšem jejich stánek se zvěřinovým gulášem nebo zvěřinovým steakem - to je lahůdka.

Myslivci se také prezentují svými trofejemi a fotografiemi na výstavách, které často, nejen při pouti, pořádáme.

Výstavka mysliveckých trofejí

Spolek se snaží v obci přiblížit svoji činnost i těm nejmladším. Na dětský den, kdy pořádáme Pláňskou stopu, byly velkým lákadlem. Jedná se o procházku lesem s určitou tématikou. Loni byla zaměřena na myslivost. Děti se dozvěděly něco o zbraních, nábojích, dalekohledu, poznávaly obrázky zvířat, trofeje a mohly si i zastřílet ze vzduchovky.

Pláňská stopa přibližuje přírodu těm nejmenším

Při Pláňské stopě se baví i dospělí

Nejmenší si mohou vyzkoušet i to, jak vypadá svět skrz čočky mysliveckého dalekohledu

Není to ale jen o zábavě. Myslivci v Pláních také organizují různé brigády, kdy sázejí stromky v lese, vyklízejí paseky, uklízejí klestí, pomáhají s oplocenkami. Také se zúčastnili výsadby stromových alejí ovocných odrůd podél cest v našem katastru a věřím, že to není naposledy.

Myslivci ochotně pomohli vysázet aleje ovocných odrůd podél cest

Děkuji všem, že jim není život a příroda u nás lhostejná, že vědí, že nic není zadarmo. Věřím, že jejich pracovní i kulturní setkávání jen zpevní pouta mezi nimi, námi a naší obcí. Určitě jsem zde nevypsala všechny aktivity, ale snad mi to bude prominuto. Děkuji, že jste.