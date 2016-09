V zimních měsících se u nás silnice udržuje posypem, kamínky a škvárou. A na jaře to taky podle toho vypadá. Nánosy posypu, prach.

SUS Kralovice se o silnice stará a je pravda, že každým rokem přijedou a silnici zametou. Přesto vyhlašujeme v jarních měsících jarní úklid. Akce se osvědčila a je mnoho občanů, kteří ji s radostí vítají. Je to jednoduché. Každý si zamete před vlastním prahem....tzn. zamete, shrabe, uklidí okolo svého domu, udělá hromádky a my to pak svezeme a odvezeme. Samozřejmě jsou jedinci, kteří nějaký úklid neřeší, ale naštěstí je stále spousta lidí, které této možnosti využijí. Některým místním soukromníkům, zemědělcům, není také akce lhostejná. Rádi přiloží ruku k dílu, třeba i tím, že zapůjčí techniku. Je to např. Pláňská zemědělská.

Je pak radost, projít po silnici, přes vesnici. A je možné říct, že se může z podlahy jíst.

Samozřejmě jen do chvíle, než zaměstnanci místního zemědělského družstva Hvozdecká zemědělská projedou s krmným vozem, nebo s hnojem. To se pak válí místy hromádky toho, co odpadlo. A bohužel nepomáhá nic.