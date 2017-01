Plánovaná evakuace nemocnice IKEM se konat nebude, parovod opraven

„Plánovaná evakuace IKEMu se ruší! Pacienti si mohou oddychnout, parovod zabezpečen. Děkuji všem zúčastněným za skvělou spolupráci!“ uvedl Ludvík.



Nemocnice, která se specializuje na transplantace, evakuaci naplánovala v pátek poté, co v potrubí, které do nemocnice přivádí teplo, objevila trhlinu. Asi 100 pacientů mělo být rozvezeno do tří pražských nemocnic. Zhruba třicítka nemocných, která leží na oddělení ARO či jednotce intenzivní péče, měla v IKEM zůstat.