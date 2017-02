Poplach? Desítky lidí volaly 158 kvůli sirénám na uctění hasiče

Tradiční zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci ve 12 hodin, což bylo pravděpodobně příčinou zmatků mezi lidmi. Vzhledem k tomu, že se sirény ozvaly mimo oficiální dobu, následovaly desítky hovorů na tísňovou linku, a to i přesto, že nepřerušovaný zvuk sirén nikdy nebezpečí neznamená.

Pokud by se jednalo o výstrahu z důvodu hrozícího nebezpečí, tón by byl totiž kolísavý. Siréna by navíc mohla zaznít třikrát za sebou ve tříminutových intervalech a po jejím zaznění by následovala tísňová informace z veřejných informačních prostředků, díky které by obyvatelé zjistili, o jakou událost se jedná.



Přestože hasiči sirény ohlašovali a nejednalo se o zvuk, který by měl lid vystrašit, policie zaznamenala desítky hovorů na tísňovou linku. „Zaznamenali jsme kvůli sirénám přibližně čtyřicet telefonátů na tísňovou linku 158,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Podle mluvčího středočeských policistů Pavla Truxy ve středních Čechách siréna zaskočila pět lidí.

VIDEO: Zesnulý hasič měl pohřeb. Prahou zněly sirény

„Pietní siréna“ na uctění památky obětí je jednou z kompetencí generálního ředitele hasičů, jedná se o symbolickou „minutu ticha“. Podle mluvčí ředitelství hasičů Nicole Zaoralové tomuto houkání nepředchází žádné hlášení, ani ho nenásleduje.



O tom, že bude ve čtvrtek houkání kvůli pietě informovala už v úterý média.