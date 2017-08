Plastové vidličky a rakovina prsu. Hollywood bere na paškál nejhorší film všech dob

V roce 2003 si Tommy Wiseau splnil sen a natočil snímek The Room. Nezáměrně tak vytvořil snad nejhorší film všech dob, který se od svého uvedení stal kultem. Hollywoodský tandem Jamese Franca a Setha Rogena se pustil do natáčení filmu o samotném natáčení The Room. Jaký je ale příběh „Občana Kanea špatných filmů?“ (magazín The Masterpiece)

Tommy Wiseau nemá v americkém světě filmu zrovna nejlepší pověst. Kromě pár epizodních rolí v amerických seriálech je znám především jako režisér a hlavní herec snímku The Room (český překlad název nemá) z roku 2003. Wiseau snímek natočil podle zhruba čtyřset stránkového románu, který sám napsal, ale nikdy nevydal. Prezentoval ho jako chytrou černou komedii. Wiseau byl pro realizaci svého snu ochoten udělat vše - založil si kvůli tomu filmovou společnost Wiseau Films, nabral ochotnické a neznámé herce, nakoupil drahé vybavení a pustil se do natáčení.

Johnny (sám Tommy Wiseau) je úspěšný bankéř, kterému v životě snad vůbec nic nechybí. Má krásnou ženu Lisu (Juliette Danielle), drahý dům a věrného nejlepšího přítele Marka (Greg Sestero). Jenže Lisa je tak trochu do větru a Marka svede. Jejich tajný vztah otřese Johnnyho světem a film se střemhlavě řítí k epickému vyvrcholení a silné emoční tragédii. Tedy takhle si to alespoň Wiseau představoval. Kritici film absolutně roznesli na kopytech s tím, že je to to nejhorší, co kdy někdo natočil. Snímek při odhadovaném rozpočtu šest milonů dolarů (Wiseau se zadlužil prakticky na celý život) snímek za první týden v kinech vydělal něco málo přes dvanáct tisíc.



Na snímku The Room se pokazilo snad vše, co se pokazit dalo - naprosto přestřelený příběh, příšerné herecké výkony a spousta nezáměrně komických scén a replik. Za všechno pokažené můžeme jmenovat pasáž, kdy Lisina matka oznamuje své dceři bez obav a s ledovým klidem, že jí právě byla diagnostikovaná rakovina prsu. Tahle zdánlivě velmi důležitá událost samozřejmě není ve zbytku filmu zmíněna už ani jednou.

Kult z filmové popelnice

Co kritici a diváci hned odsoudili k pobytu ve filmovém pekle se ale záhy stalo kultem. Mnozí fanoušci zjistili, že film je tak špatný, že je vlastně velmi zábavný, a jeho popularita rostla. To si brzy uvědomil i Wiseau, který začal organizovat noční promítání pro zájemce po celých Spojených státech. Pro zapálené fanoušky, kterým se občas přezdívá Roomians, se film stal životním stylem. Na noční představení začali chodit v převlecích za filmové postavy, nahlas vykřikovat své oblíbené repliky a na filmové plátno házet plastové vidličky a lžíce (takové poznávací znamení tohoto kultu).

Oficiální premiéru snímku označoval reklamní billboard na Highland Avenue v Hollywoodu. Potom, co se snímek stal kultem, už billboard nikdy nikdo nepřelepil. Wiseauova bledá tvář shlíží na projíždějící auta i o více než deset let později. Cena za takto dlouhodobé pronajímání se odhaduje ve stovkách tisíc dolarů. Spekuluje se, že si billboard platí sám Wiseau ale stejně tak je dobře možné, že si nějaký z fanoušků sáhl velmi hluboko do kapsy.

Reklamní plakát na snímek The Room, který krášlí Hollywood dodnes.



Umělec neštěstí

I samotné natáčení The Room muselo být pro herce a štáb neskutečným zážitkem. V roce 2013 vydal Greg Sestero, představitel Marka, knihu The Disaster Artist (Umělec neštěstí), ve které otevřeně promluvil o svých zážitcích na place. Zmiňuje v nich třeba to, že byl Wiseau extrémně paranoidní a po každém natáčecím dni si drahé filmové vybavení odvážel k sobě domů. Bál se totiž, že by mu jej někdo ze štábu mohl ukradnout. Wiseau měl dále velký problém se zapomatováním svých replik, i když šlo o velmi jednoduché věty. Muselo padnout třeba i více než patnáct klapek, než se Wiseauovi povedlo říct něco správně. Štáb také musel kouřit vždy mimo režisérův dohled, protože byl Wiseau zapřísáhlý odpůrce cigaret a dával to velmi najevo.



Právě touto knihou se inspiroval komediální hollywoodský tým Setha Rogena a Jamese Franca. V březnu 2017 padla první klapka snímku The Disaster Artist. Ten pojednává přímo o natáčení The Room a to velmi odlehčeným a komediálním stylem. Tommyho Wiseaua hraje James Franco a Grega Sestera jeho bratr Dave Franco. Snímek má americkou premiéru naplánovanou na 8. prosince 2017. I přes komediální pojetí bude mít co dělat, aby byl vtipnější než nezáměrně komický originál The Room.

Vrací se i Wiseau se Sesterem. Na příští rok má premiéru naplánovanou snímek Best F(r)iends, kde si spolu oba zahrají poprvé od roku 2003.