Mapa zobrazuje trasy v CHKO i v nejbližším v okolí v měřítku 1:75.000. Zatím se do mnoha míst v nitru oblasti nesmí vstupovat kvůli pozůstatkům munice. Po dokončení pyrotechnického průzkumu do konce roku 2017 vydá kraj aktualizovanou mapu.

Trasy měla připravené Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, s níž kraj mapu konzultoval.

Podle Šnebergerové se teď hledá subjekt, který trasy vyznačí. Kraj má v dotačním programu peníze, o něž ale zatím nikdo nepožádal. Prioritou jsou právě nadregionální trasy a letos i nevyznačená místa jako Brdy.

Brdské stezky, které teprve budou označeny, jsou v mapě čárkované. Klub českých turistů už v okrajových částech vytyčil desítky kilometrů stezek. V mapě jsou turistická lákadla, ale také občerstvení, kterých je zatím v Brdech málo.

Plzeňský kraj v minulých letech vydal soubor 15 map, které pokrývají celý region. Samotné Brdy tam nebyly, protože se do nich téměř 100 let nesmělo. Novou mapu zašle kraj do informačních center v blízkosti Brd, dále se rozdávají na veletrhu ITEP a na dalších akcích kraje. V první vlně jich kraj vydal 5000. Nemá smysl jich dělat víc, když víme, že se mapa bude aktualizovat, řekla Šnebergerová.

Veškeré plochy, kde nebude působit armáda, mají být otevřeny veřejnosti do konce roku 2017, kdy skončí povrchový pyrotechnický průzkum. Značení na asi 450 kilometrů cyklotras a desítek kilometrů tras pro pěší dokončí Klub českých turistů nejdéle do jara 2018.