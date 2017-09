Po 160 letech bude mít pražská záchranka vlastní sídlo. Město schválilo dotaci 600 milionů

PRAHA Pražská záchranná služba bude sídlit v dosud nedostavěné budově poblíž Palmovky. Zastupitelé ve čtvrtek schválili dotaci 600 milionů korun městské části Praha 8 na dokončení objektu, kolem jehož vlastnictví panovaly nejasnosti. Městská část a magistrát vedou soudní spory o to, komu patří.

Podle pražského radního pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) se podařilo dosáhnout dohody a objekt připadne Praze 8. Výměnou za dotaci budou moci záchranáři sídlo využívat 50 let zdarma. Objekt by měl být dokončen do poloviny roku 2019.



Se stavbou na rohu Zenklovy a Sokolské ulice začala před třemi lety radnice Prahy 8, pozemek však patří městu. Magistrátu, městské části a stavební firmě Metrostav se podle Procházky podařilo dosáhnout soudního smíru, který ještě musí potvrdit soud. „Pokud bychom tuto budovy získali, tak získáme prostory na vzdělávací středisko a pravděpodobně i na simulační centrum, a to v lokalitě, která je pro náš personál velmi dobře dopravně dostupná,“ uvedl ředitel záchranářů Petr Kolouch.

Dotace 600 milionů

Dotace 600 milionů korun na dostavbu je podle radního Procházky ekonomicky výhodnější a rychlejší než stavět zcela nové sídlo. To by podle odhadu vyšlo na 957 milionů korun. Záchranáři by měli v budoucnu využívat více než polovinu podlahové plochy budovy, ve zbytku bude úřad městské části a obchody.

Peníze poskytne magistrát Praze 8 ve třech splátkách. První bude 300 milionů korun, další dvě radnice dostane poté, co doloží, že předchozí prostředky vyčerpala. Částka 600 milionů korun odpovídá zhruba polovině z původně vysoutěžené ceny na stavbu objektu. Jednou z podmínek pro udělení dotace je dokončení budovy nejpozději 30. června 2019. Část personálu záchranné služby by se podle Procházky mohla do nového sídla přestěhovat už v polovině příštího roku.

Nové sídlo bude na Palmovce

Pražští záchranáři nyní vlastní budovu nemají a sídlí spolu s městskou policií v nevyhovujícím domě v Korunní ulici. Výstavbu centrály připravuje magistrát od roku 2005, věc několikrát odložil. Naposledy chtěl sídlo stavět v Troji nedaleko výjezdu z tunelu Blanka. Místní radnice se ale postavila proti, vadil jí předpokládaný nárůst dopravy i umístění strategicky důležitého objektu v záplavové zóně u Vltavy.

Proti plánu se ve čtvrtek postavila část opozice pražského zastupitelstva. Nelíbilo se jí, že návrh rada na program zařadila na poslední chvíli, neprojednal ho finanční výbor a scházejí v něm podrobnosti o dohodě s Prahou 8. „V důvodové zprávě nejsou žádná konkrétní fakta a jednotlivé kroky,“ řekl zastupitel TOP 09 Lukáš Manhart.

Objevily se také pochybnosti, zda objekt původně navržený jako radnice a obchodní centrum může vyhovovat potřebám záchranné služby. Podle Koloucha a Procházky ano. Problémem podle radního nebude ani doprava, protože na Palmovce má být administrativní centrum a dispečink, takže dopravní zatížení bude naopak menší, než kdyby objekt sloužil původně plánovanému účelu.

Budovu na Palmovce původně městská část stavěla jako svoje sídlo. Stavbu centra za více než 1,1 miliardy korun schválila Praha 8 v roce 2010, stavět se začalo v roce 2014. V současnosti stavební práce kvůli právním sporům stojí.