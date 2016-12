Po 70 letech chceme mírovou smlouvu. Kuril se ale nevzdáme, vzkázal Putin Japoncům

„To Japonsko si myslí, že má územní problémy, ale my jsme ochotni to posuzovat,“ řekl Putin japonským novinářům. Uvedl také, že je ochoten jednat o společné hospodářské činnosti i na sporných ostrovech, což by mělo zlepšit ovzduší ve vzájemných vztazích. Podmínkou ale je, že vše se bude odehrávat s respektováním ruské svrchovanosti nad ostrovy.



Putin má navštívit Japonsko 15. a 16. prosince.

Japonsko a Rusko se přou o jižní část souostroví od roku 1945. Tokio vznáší na základě dohody z roku 1855 nárok na ostrovy Iturup, Kunašir, Šikotan a skupinu ostrůvků Habomai, které na konci druhé světové války anektoval Sovětský svaz. Tokio, které bylo ve válce poraženo, ruskou svrchovanost nad nimi neuznává.

Ještě před zářijovou schůzkou s japonským premiérem Putin odmítl myšlenku postoupit Japonsku jeden ze sporných ostrovů výměnou za intenzivnější hospodářskou spolupráci s Tokiem. Prohlásil tehdy, že Rusové své území neprodávají, ale usilují o nalezení takového řešení, aby se ani jedna necítila vítězem nebo poraženým.