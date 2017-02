Po brexitu za prací pouze se smlouvou, chce ministryně omezit lidi z EU

„Nemohu předvídat, jaké bude konečné rozhodnutí, ale tímto směrem chceme postupovat. 82 tisíc lidí je velmi vysoké číslo,“ řekla Ruddová podle serveru The Telegraph při vystoupení před parlamentní komisí pro vnitřní bezpečnost.

BÍLÁ KNIHA O BREXITU Britská vláda zveřejní ve čtvrtek Bílou knihu, která má obsahovat plán na vystoupení z Evropské unie. V parlamentu to uvedla premiérka Theresa Mayová. Minulý týden slíbila, že taková kniha vyjde a zákonodárci žádali, aby se tak stalo ještě před tím, než budou hlasovat o spuštění brexitu v parlamentu.

Základním měřítkem má být, aby „pobrexitový“ systém „Británii co nejvíce vyhovoval“. Ministryně potvrdila, že celkové přistěhovalectví do Británie má být sníženo do řádu desítek tisíc. I po brexitu má však adaptace nějakou dobu trvat. Připomněla, že „hlavním důvodem odchodu z EU bylo, aby podobná rozhodnutí padala na půdě Velké Británie“.

Takový přístup však znepokojuje některé skupiny, které se snaží sdružovat asi 3,5 milionu občanů EU dlouhodobě žijících ve Velké Británii. „Je znepokojující i přístup britské premiérky Theresy Mayové. Mohla ve svém projevu dát alespoň najevo, že bude garantovat evropským občanům pracujícím v Británii právo zůstat v zemi,“ komentovali představitelé přistěhovalců projev, ve kterém v polovině ledna Mayová na půdě parlamentu představila plán brexitu.

Podle webu magazínu Forbes způsobí odchod Británie z EU významný nedostatek pracovní síly. Británie bude muset hledat cesty, jak prázdná pracovní místa zalepit, nebo se smířit s tím, že některá významná odvětví utrpí.

Jedině s pracovními povoleními

Podle nejnovější analýzy výzkumného centra Oxfordské univerzity pro otázky migrace budou muset Britové vybrat odvětví, která budou nést tíhu brexitu. Úřady budou muset určovat, kdo bude smět přijet, kdo bude moct zůstat a kdo bude muset odejít. Proto se předpokládá, že sektory závislé na méně kvalifikovaných pracovnících automaticky utrpí nejvíce.

„Když skončí možnost volného pohybu, jedinou alternativou bude systém pracovních povolení. To budou moci dostat pouze ti občané EU, jejichž pracovní nabídka bude splňovat stanovená kritéria,“ stojí ve zprávě s tím, že přesná podoba kritérií bude ještě dlouhou dobu nejasná. Pro české občany by to v praxi s největší pravděpodobností znamenalo návrat k době před vstupem do Evropské unie v roce 2004.

„Budeme se opatrně porozhlížet po cestách, jak podporovat podnikatele, aby i přes budoucí nový systém měli přístup k pracovníkům, které potřebují,“ vysvětlovala ale Ruddová s tím, že systém bude reflektovat potřeby různých britských firem, odvětví i regionů.

V konečném důsledku by ale brexit britskému pracovnímu trhu měl nějak uškodit. „Vláda se musí rozhodnout, jestli chce uspokojovat potřeby těchto odvětví prostřednictvím migrace z EU,“ tvrdí zpráva oxfordského výzkumného centra. Zemědělství, pohostinství a průmyslová výroba podle ní zákonitě utrpí.